Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde 1.1 milyon kitap okundu /17 Şubat 2020 19:51

Cezaevlerinde 1.1 milyon kitap okundu

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler geçen yıl kurum kütüphanelerinde 1 milyon 102 bin kitap okuduğu açıklandı. Ancak rakam tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Zira cezeaevlerinde bir tutuklunun aldığı kitabı bazen iki, üç tutuklu sırayla okuyor. Dolayısıyla 1 yılda okunan kitap sayısı 1,1 milyonun çok üzerinde…

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Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerinde kurduğu kütüphanelerde toplam 1 milyon 2 bin kitabı tutuklu ve hükümlülerin hizmetine sundu. 2019 itibarıyla tutuklu ve hükümlüler kurulan bu kütüphanelerden 1 milyon 102 bin kitabı ödünç alarak okudu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen yıl 24 Ekim’de cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerinden faydalanabilmesi için iş birliği protokolü imzalamıştı. İmzalanan bu protokolle tutuklu ve hükümlülere halk kütüphanelerinde bulunan 41 milyon kitaba ulaşma imkanı sağlandı.

Yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde 2 Aralık 2019’dan bu yana hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden 159 bin 600 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı.
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