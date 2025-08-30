Cezaevlerinde 11 ayda 68 kişi intihar etti

Bakanlık açıklamasında, ceza infaz kurumlarında intihar ve kendine zarar verme davranışlarının yaygın olduğuna dikkat çekilerek, “Anlık iyileşmeler olsa bile uzun süreli izleme ve önleyici tedbirler alınmaktadır. Ayrıca bu durum cezaevi personeli için de travmatik etki yaratmaktadır” denildi.









‘CEZAEVLERİNDE PSİKİYATRİST YOK DENECEK KADAR AZ’

Adalet Bakanlığı, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun soru önergesine verdiği cevapta, cezaevlerinde intihar oranlarının toplum ortalamasının üzerinde olduğunu açıkladı. Bakanlık, 1 Ocak – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında 68 tutuklu ve hükümlünün intihar ederek hayatını kaybettiğini bildirdi.Adalet Bakanlığı, intihar vakalarının önlenmesine yönelik “Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı” geliştirildiğini, cezaevi müdürlerine intihar ve kendine zarar verme konusunda eğitimler verildiğini açıkladı. Ayrıca, intihar girişimlerinin yüksek görüldüğü cezaevlerinde personele yönelik psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından uzaktan eğitim programları düzenlendiği belirtildi.Gergerlioğlu ise cezaevlerinde hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, aşırı kalabalık koğuşlar, çıplak arama uygulamaları ve sağlık hakkına erişim sorunlarına dikkat çekti. Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde mutlaka psikiyatrist bulunmalı. Ancak psikiyatristler cezaevlerine çok seyrek geliyor. Psikologlar ise çoğu zaman mahkûmların psikolojik durumu yerine idare kurulları için rapor hazırlıyor” dedi.Türkiye’de cezaevlerinin kapasitesinin 300 bin kişi olmasına karşın, içeride 450 bine yakın tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirten Gergerlioğlu, ölüm oranlarının her yıl arttığını ve ölenlerin büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu söyledi.