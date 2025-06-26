Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde 4 bin 293 tutuklu ve hükümlü çocuk var /26 Haziran 2025 14:10

Cezaevlerinde 4 bin 293 tutuklu ve hükümlü çocuk var

Yoksulluğun pençesindeki on binlerce çocuğun yanı sıra binlerce çocuk da suça sürükleniyor. Suç işlediği gerekçesiyle 2024 yılında hâkim karşısına çıkan çocuk sayısı 134 bin 383 ile ifade ediliyor. Cezaevlerinde ise 4 bin 293 tutuklu ve hükümlü çocuk bulunuyor.

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Türkiye’deki ekonomik buhran, çocukların yaşamını da doğrudan etkiliyor. Gelir dağılımındaki derin eşitsizlik, on milyonlarca çocuğun yaşama, akranlarından geride başlamasına yol açıyor.

Birgün‘ün haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 174 bin çocuğa ailesi tarafından bakılamıyor. En temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan 174 bin çocuğun, ailesinin yanından alınma riski bulunuyor.

Geçen Yıl 134 Bin Çocuk Hakim Karşısına Çıktı
Yoksulluğun pençesindeki on binlerce çocuğun yanı sıra binlerce çocuk da suça sürükleniyor. Suç işlediği gerekçesiyle 2024 yılında hâkim karşısına çıkan çocuk sayısı 134 bin 383 ile ifade ediliyor.

Çocuklara yönelik en çarpıcı veri ise Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine yansıyor. Cezaevlerindeki çocuk sayısı, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 4 bini aşıyor. Ceza infaz kurumlarında bulunan 12-18 yaş grubundaki çocuk sayısının Mayıs 2025’te 4 bin 293 olduğu belirtiliyor.

Cezaevlerindeki toplam 4 bin 293 çocuğun bin 341’i hükümlü, 2 bin 952’si ise tutuklu çocuklardan oluşuyor. Suça sürüklendiği için ceza alan ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılan çocuk sayısının büyüklüğü de dikkati çekiyor.
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