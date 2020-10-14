Cezaevlerinde bir ayda 6 kişi Covid-19'dan vefat etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, komisyon toplantısında Türkiye’de işkence ve kötü muamele vakalarının olduğunu, ancak görevi bunları araştırmak olan komisyonun bunu yapmadığını söyledi.





‘ZAMANINDA KARAKOLLARDA FİLİSTİN ASKILARI BULMUŞ BİR KOMİSYONDUR’





Gergerlioğlu, “İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı karakollara giderek Filistin askıları bulmuş bir komisyondur. Şu anda böyle bir çalışma yok” dedi.





İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yargıya bağımlı olmadığını, kendi başına çalışmalar yaptığını kaydeden Gergerlioğlu, “Zamanında İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı karakollara giderek Filistin askıları bulmuş bir komisyondur. Şu anda böyle bir çalışma yok ama zamanında bu tür çalışmaları yapmış, bunların peşine düşmüş ve yetkilerini kullanmış bir komisyondur” ifadelerini kullandı.







“CEZAEVLERİNDE SON 1 AYDA 6 KİŞİ COVİD’DEN VEFAT ETTİ”





Gergerlioğlu konuşmasında, Adalet Bakanı’nın cezaevlerindeki Covid vakalarıyla ilgili tek bir açıklama yapmadığını belirterek, “Cezaevleri, insan hakları komisyonları için çok önemli bir yerdir, şu anda da zaten Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü raporu var karşımızda ama bu ülkede haziran ayından beri Adalet Bakanı cezaevlerindeki Covid vakalarıyla ilgili tek bir açıklama yapmıyor.





İnsanlar son derece tedirgin; mahpuslar, mahpus yakınları son derece tedirgin; büyük bir sıkıntı var ama bütün bunlara rağmen Bakan tek bir açıklama yapmıyor, kamuoyuna hep basından veyahut da bizim vasıtamızla vakalar yansıyor. Son bir ay içinde 6 tane Covid’den dolayı ölüm oldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri hiçbir açıklama yapmıyor ve bizim komisyonumuz da bu konuyla ilgili hiçbir girişimde bulunmuyor, insanlar son derece tedirgin” değerlendirmesinde bulundu.





“İŞKENCE VAKALARI İNCELENMEDİ”





Gergerlioğlu, komisyondaki konuşmasında Van’da iki vatandaşın helikopterden atılmasını da gündeme getirerek, şunları söyledi: “Servet Turgut Van’da, Osman Şiban… Ben Van’a da gittim, aslında sizin gitmeniz lazımdı, İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığının gitmesi lazımdı. Van’da ne olmuş? Bir gidip sorsaydınız keşke. Ben gittim, Van’da Servet Turgut’un kardeşi Naif Turgut’la görüştüm, ayrıntılı uzun uzun konuştum. Köylerinden abisi -kendisi 61 yaşında, abisi Servet Turgut 64 yaşında- kekeme bir vatandaşımız. Köyde çuvalları dikerken, samanların çuvallarını dikerken asker geliyor, köydeki Osman Şiban’ı da alıyor, sapasağlam helikoptere biniyorlar ve ardından üç gün sonra bu kişilerin hastanede kemikleri kırılmış, beyin kanaması geçirmiş, iç kanama geçirmiş hâlleriyle durumları bulunuyor, tüm köylülerin gözü önünde. Bu konuda Meclis İnsan Hakları Komisyonu hâlen bir çalışma yapmıyor, bir rapor oluşturmuyor.”





‘VALİLİK KAYALIKTAN DÜŞTÜ DİYOR, BÖLGEDE KAYALIK YOK’





Gergerlioğlu, ‘helikopterden atılma’ olayıyla ilgili Van Valiliğinin yaklaşımını da gündeme getirdi: “Yani, hâlen Van Valiliği bir açıklama yapıyor ‘Kayalıklardan düştü’ diyor. Bölgeye gidip bakıyoruz, kayalık mayalık yok, dümdüz bir arazi. Tüm köylülerin gözü önünde 2 insan gözaltına alınıyor, 200 metre yürütülüyor, helikoptere biniyor, iki gün boyunca kimse haber vermiyor, üçüncü gün Van Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda bulunuyor. Siz de lütfen gidin, Van’da, gidin, telefonunu vereyim, gidin konuşun, Naif Turgutlu, bir oturun konuşun, tüm köylülerin gözü önünde 2 insan gözaltına alınıyor, 200 metre yürütülüyor, helikoptere biniyor, iki gün boyunca kimse haber vermiyor, üçüncü gün Van Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda bulunuyor bu insanlar yani bunun bir açıklamasını bu devlet yapmıyorsa, Bakanlık, Valilik yapmıyorsa, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bu konuyu bir araştırmıyorsa, orada başka hiçbir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar.”