Cezaevlerinde bir de 70 bin zorunlu mahkum var...





Sosyal Medya hesabından yapılan açıklamada, Cezaevlerinde 70 bin personel olduğu dikkat çekildi. Adalet Bakanlığının tedbir anlamında sadece eldiven ve maske takılması zorunluğu getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada bazı cezaevlerinde bu bile yapılmamış denildi









Koronavirüs salgını, cezaevlerinde infaza ara verilmesini gündeme getirirken bir çok hukukçu sivil toplum örgütü uluslararası kuruluş cezaevlerinin suç ayrımı yapılmaksızın boşaltılması konusunda çağrı yapıyor. KHK'li yargı mensupları platformu cezaevi personelinin de unutulmaması gerektiğini açıkladı.