Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde bir de 70 bin zorunlu mahkum var... /26 Mart 2020 15:03

Cezaevlerinde bir de 70 bin zorunlu mahkum var...

Korona virüsü ile ilgili her kesimde tedbir alınırken cezaevlerinde salgın riskinin, 300 bini aşkın mahpus, cezaevi çalışanları ve onların aileleriyle birlikte toplumu ciddi risk altında bırakıyor

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Koronavirüs salgını, cezaevlerinde infaza ara verilmesini gündeme getirirken bir çok hukukçu sivil toplum örgütü uluslararası kuruluş  cezaevlerinin suç ayrımı yapılmaksızın boşaltılması konusunda çağrı yapıyor. KHK'li yargı mensupları platformu cezaevi personelinin de unutulmaması gerektiğini açıkladı.

Sosyal Medya hesabından yapılan açıklamada, Cezaevlerinde 70 bin personel olduğu dikkat çekildi. Adalet Bakanlığının tedbir anlamında sadece  eldiven ve maske takılması zorunluğu getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada bazı cezaevlerinde bu bile yapılmamış denildi 


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