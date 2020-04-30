Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde corona vakaları 15 günde yüzde 606 arttı /30 Nisan 2020 14:14

Cezaevlerinde corona vakaları 15 günde yüzde 606 arttı

Son 15 günde cezaevlerindeki corona virüsü vakalarının yüzde 606 arttığını açıklandı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklama ile cezaevlerinin salgının yayılması için elverişli olduğunu kaydederek, acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.

VAKA SAYISI 120’YE ÇIKTI

CHP’li İlgezdi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 13 Nisan 2020’de Türkiye genelindeki cezaevlerinde toplam vaka sayısının 17 olduğunu, 3 mahkûmun ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladığını hatırlatarak “Bakanın ilk açıklamasından 15 gün sonra yani 28 Nisan’da vaka sayısı 120’ye yükselmiştir.

Cezaevlerinde giderek artan risk Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarından da ortaya çıkmıştır. 15 günde yüzde 606 artış vardır. Üstelik bu artışın yaşandığı sürede infaz yasasının kabulü ile cezaevlerinden 90 bin kişi de tahliye edilmiştir” diye konuştu.

”780 ÇOCUK CEZAEVİNDE”

İlgezdi, bakanlık tarafından yapılan son açıklamalara göre cezaevlerinde 3 bin 100 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, 780 çocuğun ise anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşadığını kaydederek, “Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan hamile kadın mahpus sayısına ilişkin veriler ise paylaşılmamaktadır.

Kalp rahatsızlığı, astım, KOAH, kanser ya da yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları olan tutuklu ve hükümlü sayısı da bilinmemektedir. Doğal olarak cezaevlerinin dezavantajlı gruplarını oluşturan hamileler, çocuklar ve hastalar daha büyük bir riskle corona virüsüne karşı hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadır” dedi.
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