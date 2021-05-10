"Cezaevlerinde Covid-19'dan kaç kişi öldü, tedavi nasıl yapılıyor?"

Cezaevlerindeki koronavirüs vakalarını Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu. Aydoğan, “Cezaevlerinde salgına kaç kişi yakalandı, kaç kişi öldü?” sorularına yanıt istedi.







"SİYASİ TUTSAKLAR İNFAZ YASASINDAN FAYDALANDIRILMADI"





Gazete Duvar‘ın gündeme getirdiği ‘Test yok, korona yok’ ama koğuşun tamamı hasta’ haberini 3 ayrı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan Aydoğan şöyle konuştu:





“Tutuklu ve mahkumların koğuşları ülkenin birçok ceza ve tutukevinde olduğu gibi Bakırköy ve Silivri’de de kapasitelerinin üzerinde bir doluluğa sahip. Salgın hastalık böyle bir kalabalığı affetmez. Bu olmasın diye İnfaz Yasası’nda değişiklik yapıldığında, Meclis kürsüsünden adil davranılması gerektiğini ifade etmiştik. Fakat İnfaz Yasası’nda yapılan değişiklikle binlerce kişi tahliye edildi, sadece siyasî tutuklular bu kapsamda hiçbir haktan yararlanamadı.





"BAKAN GÜL’DEN YANIT ALAMADIK"





Hâlâ ceza ve tutukevleri tıklım tıklım. İnsanlar hastalanıyor, diğer yandan test yapılmadığını ifade ediyorlar. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nda Covid-19 testi yaptıran tutuklu ve mahkumlara da test sonuçları verilmemiş. Bunların gerekçelerini Sayın Bakan Gül’e sordum. Ayrıca korona virüsü salgınının başladığı tarihten beri, ceza ve tutukevlerinde kaç mahpusun hastalığa yakalandığı, kaçının virüsten öldüğü açıklanmadı. Bu soruları daha önce de bakanlığa sormuştuk, fakat hâlâ yanıt alamadık.”





"SAĞLIĞA ERİŞİM, HER YURTTAŞA EŞİT SAĞLANMALIDIR"





Aydoğan, “Sağlığa erişim her bir yurttaş için eşit biçimde sağlanmalıdır. Tutuklu ve mahkumların sağlık haklarının korunması öncelikle devletin görevidir. Yaşam ve sağlık hakkı evrensel haklardır. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı’ndan daha ciddi bir özen gösterilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Aydoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e şu soruları sordu:





CEZAEVLERİNDE NE KADAR TEST YAPILDI?





-Ülke genelinde cezaevlerinde mahkûmların kaçına Covid-19 testi yapılmıştır? Bu test ne kadar sıklıkla yapılmaktadır? Her bir cezaevi için; test uygulanan ve Covid-19 pozitif olan mahkum sayısı kaçtır?

-Covid-19 pozitif olan mahkumların tedavisi nasıl gerçekleştirilmektedir? Diğer mahkumlara bulaşın önlenmesi adına nasıl bir yöntem izlenmektedir?

-Tutuklu ve infazını bitirmeyen hükümlüler, yatarını bitirdiği halde denetimli serbestlikten yararlandırılmayan, kanunî bir hakkı olmasına ve hiçbir disiplin soruşturması geçirmemesine rağmen idarî gözlem kurulu kararıyla denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan hükümlüler olduğu doğru mudur? Bu durumda olan mahkum sayısı kaçtır? Bu mahkumlar için bir düzenleme yapılması gündeminizde midir?





4 KİŞİLİK KOĞUŞTA 32 KİŞİ





-4 kişilik koğuşlarda 32 hükümlü ve tutuklunun kaldığı iddia edilmektedir. Ayrıca 7 kişilik koğuşlarda 40-45 kişinin kaldığı cezaevleri olduğu ileri sürülmektedir. Bu iddialar doğru mudur?





-Cezaevinin idari denetimlerinde kapasite sorunu tespit edilmiş midir, edilmişse neden giderilmemiştir? Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı ile yatak sayısı kaçtır?





-Pandemi süresince cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerden kaç kişi Covid-19’a yakalanmış, kaçı iyileşmiş kaçı vefat etmiştir?

Avukatların kurumla yaptığı görüşmede kendilerine vaka olmadığı bilgisi verilmektedir. Ancak “Test yapıldı mı?” diye sorulduğunda ise “Hayır” cevabı verilmiştir. Bu şikâyetlere rağmen test yapılmadan Covid-19 vakası olmadığı nasıl tespit edilmiştir?





SİLİVRİ CEZAEVİ







-Korona virüsü haberlerinin geldiği başka bir cezaevi ise Silivri Cezaevi’dir. Buradan ailelerine ulaşan mahpuslar, korona testi yaptırdıklarını ancak testin sonuçlarının kendilerine iletilmediğini aktarmıştır. Test sonucunun mahkumlarla paylaşılmamasının gerekçesi nedir? Yapılan testler sonucu kaç mahkûm Covid-19 pozitif çıkmıştır?





-Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda hasta tutuklu ve hükümlüler, cezaevi yönetimine şikâyetlerini bildirdikten ne kadar süre sonra doktor muayenesine çıkarılmaktadır?





-Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda kaç tane görevli sağlık personeli bulunmaktadır? Bu personelin niteliği nedir?