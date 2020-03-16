Cezaevlerinde fahiş fiyat artışları

Cezaevi yönetimi ve porsaneli için dönersermaye mantığında çalıştırılan cezaevi kantinleri, hemen her ürünün fahiş fiyatla satıldığı yerler. Koronavirüs salgınıyla birlikte karaborsa mantığıyla işletilmeye başlandı.







Van Cezaevi’nde bulunan gazeteci Nedim Türfent, koronavirüse karşı tedbir alınmadığını, maskenin ise fahiş fiyatla satıldığını aktardı. Türfent, hasta tutukluların kritik durumlarına dikkat çekti





Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Nedim Türfent Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerinde koronavirüsüne (Covid-19) karşı tedbir alındığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.





13 Mayıs 2016 tarihinde işkence edilerek gözaltına alınıp tutuklanan ve Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 8 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından 2019 yılının Ekim ayında onaylanan Gazeteci Türfent, 15 Mart’ta (dün) ailesi ile telefonla görüştü.





Adalet Bakanlığı’nın “tüm önlemleri aldık” açıklamasını cezaevlerinde hayretle dinlediklerini dile getiren Türfent, kurum idaresinden talep etmelerine rağmen kolonla, dezenfektan ve eldiven verilmediğini belirtti. Bazı koğuşların kapısına dezenfektan bırakıldığını söyleyen Türfent, kolonyanın ise “yasak” denilerek verilmediğini paylaştı.





Cezaevi kantininin ürünleri fahiş fiyata verdiğini belirten Türfent, risk grubundaki hasta tutuklular için özel bir tedbirin alınmadığına vurgu yaptı. Gazeteci Türfent, “İçerde kireç sökücü ve çamaşır suyu varmış. Ne münasebet. Bu konu soruşturmalık olurken, cezaevi kantini bir maskeyi 17 lira gibi fahiş bir fiyatla bize satıyor. En önemlisi de risk grubundaki kronik hastalıkları bulunan hasta tutsaklar için özel bir tedbir alınmış değil. Cezaevlerinde halen on binlerce tutsak yerde yatıyor. Bu nasıl bir tedbir anlamış değiliz. Bu nedenle 2’nci yargı paketinin hayata geçirilmesi hayati önem arz ediyor. En başta da aciliyet gerektiren hasta tutuklular bir an önce serbest bırakılmalıdır” şeklinde çağrı yaptı.