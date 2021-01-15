Cezaevlerinde hijyene erişilemiyor

Tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları sorunlara dikkat çeken 14 hak ve demokratik kitle örgütü, mahpusların temizlik malzemelerine erişebilmeleri için kampanya başlattı. Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Diyarbakır Tabip Odası, Ankara Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkez, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Hak İnisiyatifi, Çağdaş Hukukçular Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin organize ettiği kampanyaya 23 demokratik kitle örgütü de destek verdi.







Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği İzleme Değerlendirme Koordinatörü Hilal Başak Demirbaş, mahpusların yaşadığı sıkıntıları ve kampanyanın amaçlarını BirGün’e anlattı. Sabun, deterjan gibi temizlik malzemelerinin mahpuslara ücretsiz ve periyodik olarak sağlanmasını istediklerini söyleyen Demirbaş, bunların mevzuata da girmesini de talep ettiklerini aktardı.





Pandeminin başında cezaevlerinin daha sık dezenfekte edildiğini ancak bunun daha sonra değiştiğini belirten Demirbaş, şunları dile getirdi: ‘’Temizlik malzemesi verilmesinin azaldığını, maddi durumu olmayan mahpusların bu ihtiyaçlarını karşılayamadığını görüyoruz. Bu sebeple bu ihtiyaçların karşılanması önemli. Suya erişimle ilgili sorunlar yaşanıyor. Kalabalık koğuşlar nedeniyle temizlik sağlanamıyor. Bu şikâyetler pandeminin başından sonuna kadar devam etti ve hâlâ sürüyor.’’





Cezaevleriyle ilgili resmi bilgiler edinemediklerini vurgulayan Demirbaş, ‘’Kaç mahpus pozitif ya da tedavisi sürüyor gibi bir sayısal veriye sahip olmak mümkün değil. Aileler ise idarenin yeterince bilgi vermediğini söylüyor. Belirti gösteren mahpuslar, test olmak istediklerine rağmen yapılmadı. Revirlerde doktor bulunamıyor.’’