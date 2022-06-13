Cezaevlerinde insanlık dışı uygulama: Yatak sayısından fazla tutuklu var

Yeni yargı paketlerini açıklayıp “tutuklama istisna olacak” diyen AKP iktidarı kanuna aykırı olmasına rağmen aralarında hamile kadınların da olduğu tutuksuz yargılanacak çok sayıda kişiyi keyfi olarak cezaevlerini doldurmaya devam ediyor. Ceza ve Tevkifevleri verilerine göre; Türkiye’de halen 269 kapalı, 86 açık, 10 kadın kapalı, 7 kadın açık, 8 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 384 cezaevi bulunuyor. Bu cezaevlerinde toplam 271 bin 823 kişilik kapasite yer alıyor ve yaklaşık 43 bin kapasite fazlası bulunuyor. Cezaevlerinde 314 bin 502 kişi olması nedeniyle birçok ceza infaz kurumunda yatak sayısından fazla tutuklu ve hükümlü var. 2006’dan bu yana bazı ilçelerdeki cezaevleri de kapatıldı. Bugüne kadar küçük kapasiteli ilçe cezaevlerinden kapatılanların sayısı 284 oldu.







Ceza ve Tevkifevleri verilerine göre, 2006–2021 yıllara arasında 247 yeni cezaevi açılarak, 199 bin 911 kişilik ilave kapasite oluşturuldu. Hükümlü başına düşen alan ise 2021 yılında 30.9 metrekare olurken, 2022 yılında 28.2 metrekareye düştü. Hükümlü ve tutuklu sayısı ise bir yıl içinde 42 bin kişi arttı.





200 BİN KİŞİLİK İLAVE KAPASİTE



Sözcü’de yer alan habere göre, 2006–2021 yıllara arasında 247 yeni cezaevi açılarak, 199 bin 911 kişilik ilave kapasite yaratıldı. Bu yıl ceza infaz kurumları ve personel eğitim merkezlerinin fiziki ve teknik altyapı güçlendirme faaliyetleri için 1 milyar 637 milyon 600 bin TL ayrıldı. 2023’te 2 milyar 211 milyon 885 bin TL, 2024’te ise 2 milyar 264 milyon 42 bin TL harcanacak. 2025 yılına kadar mevcut cezaevlerine 6 milyar 114 milyon TL harcanmış olacak.







HÜKÜMLÜ BAŞINA DÜŞEN ALAN DA DÜŞTÜ

Adalet Bakanlığı’nın 2022 yılı verilerine göre, Türkiye’de hükümlü başına düşen alan (koğuş, havalandırma, spor salonları ve diğer tesisler) 2021 yılında 30.9 metrekare olurken, 2022 yılında 28.2 metrekareye düştü. 2023’te 25.9 metrekare, 2024’te ise 24.3 metrekare olacak.

