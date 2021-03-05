Cezaevlerinde 'iyi halden tahliye' talepleri neden reddediliyor?

Üniversite öğrencisiyken "silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyen Ceylan Bozkurt ve Didar Boza, cezalarının dörtte üçünü yattıktan sonra, Ocak ayında koşullu salıverilme düzenlemeleri kapsamında İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tahliye olmayı bekliyorlardı.

Ancak Aralık ayının son gecesi yayınlanan bir yönetmelikle takdir yetkisi genişletilen Cezaevi İdare Gözlem Kurulu, ikisinin de "iyi halli’’ olmadığını bu nedenle koşullu salıverilme taleplerini reddettiklerini tebliğ etti.

BBC Türkçe'nin görüştüğü avukatlar geçtiğimiz iki ay içerisinde benzer gerekçelerle onlarca mahkumun tahliye taleplerinin reddedildiğini kaydederek, şartlı tahliye taleplerini değerlendiren Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları'nın temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren bir konuda, adeta bir mahkeme gibi hareket eder hale geldiğinden şikayet ediyorlar.

Yeni yasal düzenleme ve uygulama muhalefet CHP ve HDP milletvekilleri tarafından meclis gündemine getirildi ve soru önergeleri verildi.

BBC Türkçe'ye konuşan AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise cezaevi kurullarının birer mahkemeye dönüştüğü savını reddederek, bu kararlara karşı mahkemelere itiraz yolunun açık olduğuna işaret etti.

İyi hal kriterleri arasında 'ekstra gayret göstermemek' var

Şakran Cezaevi Yönetimi, Ceylan Bozkurt ve Didar Boza'nın tahliye taleplerini reddettiği tebligatlarda, her iki mahkumun cezaevinde kaldıkları süre boyunca arama ve sayımlarda personelin çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik "ekstra bir gayret göstermediklerini, serzenişte bulunduklarını, infaz süresince tutum ve davranışlarında herhangi bir değişim olmadığını, pişmanlık, itiraf vb. davranış ve eylem göstermediklerini" öne sürüyor.





Bozkurt’a verilen tebligatta, tek tip kıyafet uygulamasına ve Afrin operasyonu’na karşı çıkan eylemlere katıldığı, Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrite karşı birçok kez açlık grevine girdiği bilgisine de yer verildi ve bu gerekçeler tahliye talebinin reddedilmesinin nedenleri arasında gösterildi.









BBC Türkçe'ye konuşan Bozkurt ve Boza'nın avukatı Veli Oğurlu'nun verdiği bilgiye göre, Gözlem ve İdare Kurulu raporunda, Bozkurt’un 2019 tarihinde Abdullah Öcalan’a bir mektup gönderdiğinin tespit edildiği kaydediliyor. Ayrıca bir başka cezaevine nakli sırasında üst aramasına direnmesi de "örgütsel haberleşmeden kaçınmadığının delili" olarak değerlendirilmiş.





Hem Bozkurt hem de Boza için Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu kararına yapılan itiraz, İzmir Karşıyaka İnfaz Hakimliği ve Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.





"Her altı ayda bir olumsuz rapor verip böylece tüm cezayı yatarak infaz ettirmek istiyorlar galiba" diyen avukat Oğurlu, müvekkillerinin durumunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını söyledi.





Konuyla ilgili görüşmek istediğimiz Şakran Cezaevi Yönetimi, taleplerimizi yanıtsız bıraktı.



