Cezaevlerinde keyfi uygulamalar: Sincan Kadın CİK'Te 3 yaşındaki çocuğun babasıyla görüşmesi engellendi

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, baba Latif Keklik tarafından kendisine iletilen mesajı X hesabından yayımlayarak konuya dikkat çekti. Gergerlioğlu paylaşımında, kararın insani olmadığı ve çocuğun duygusal olarak zorlandığı görüşünü dile getirdi.





Ardından gardiyanların yanına gittim. Üç-dört gardiyan vardı. Baş gardiyana çocuğum neden yanıma gelmiyor, neden yasakladınız diye sorduğumda ise, ‘Bize gelen talimat böyle’ dedi. Sonra tekrardan eşimin yanına geçtim. Beş dakika telefonda konuştum. Oğlumu sakinleştirmeye çalıştım. Sonra tekrar gardiyanların yanına gittiğimde bana ‘Bolu Cezaevinde adli bir mahkum açık görüşte çocuğunu duvardan duvara vurduğunu ve çocuğun ağır yaralandığını’ söyledi. Bu sebepten ötürü yasaklandığını izah etti bana. Ama oğlum Utku ağlıyordu. Annesi ağlıyordu. Ben ağlıyordum.









Ankara’daki Sincan Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Havva Keklik’in üç yaşındaki oğlu Utku’nun, kapalı görüş sırasında babasıyla buluşturulması uygulamasına cezaevi yönetimi tarafından son verildi. Aile, 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen kapalı görüşte çocuğun babasıyla temasına izin verilmemesi üzerine yaşananları kamuoyuyla paylaştı.Keklik ailesinin aktardığına göre, cezaevi yönetimi daha önce kapalı görüşlerde çocuğun babaya verilmesine izin veriyordu. Ancak 20 Kasım’daki görüşte bu uygulama durduruldu. Cezaevi görevlileri, yeni kararın gerekçesini Bolu Cezaevi’nde açık görüş sırasında bir mahkûmun kendi çocuğuna zarar verdiği bir olayla açıkladı. Bu olayın ardından çocukların kapalı görüşlerde ebeveynler arasında aktarılmasına ilişkin izinlerin cezaevlerinde kaldırıldığı belirtildi.Latif Keklik, görüş sırasında yaşananları şöyle aktardı:“Sayın vekilim 20 Kasım Perşembe günü eşim Havva Keklik’in görüşüne gittim. Yaklaşık 70 gündür eşim Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalmakta, 3 yaşındaki oğlum Utku ile birlikte. Eşim cezaevine girdiği günden beri sadece ilk hafta hariç kalan bütün haftalarda dilekçe verdi; oğlum Utku kapalı görüşlerde benim yanıma gelsin ve 40 dakikayı benim yanımda geçirsin diye. Ama bu hafta görüşe gittiğimde eşim Havva çok üzgündü ve ağlıyordu. ‘Canım, Utku’yu senin yanına artık veremeyeceğim. Çünkü cezaevi müdürü yasakladı.’ dedi. Nedenini sorduğumda ise bilmediğini söyledi.Gardiyanlara defalarca rica etmeme rağmen ‘Oğlumu görmek istiyorum, bakın çocuk ağlıyor, durmuyor, kapıları açmaya çalışıyor, lütfen rica ediyorum diye belki on defa rica etmeme rağmen beni dikkate almadılar. Müdürün yanına çıkmak istiyorum dediğimde izin vermediler, çıkabilirsin dediler. Çıkmak için izin istediğinde ise çıkamayacağımı söylediler. Oğlum Utku yaklaşık 40 dakikalık görüşün 30 dakikasında ağladı. Kapıları açmaya çalıştı. En sonunda gardiyan görüş bitti dediği zaman kadın bir gardiyan bana yardımcı oldu. Oğlum Utku’yu getirdi. Bir dakika da olsa sarılma imkanım oldu.”34 yaşındaki Havva Keklik, Gümüşhane’de Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 2020 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza Yargıtay tarafından onandı ve Keklik 10 Eylül 2025’te Ankara’da tutuklandı.Keklik hakkında, KHK ile kapatılan Gümüşhane Torul’daki Neva Kız Öğrenci Yurdu’nda kalmak, 18-19 yaşında öğrenci evlerinde “ablalık” yapmak, ByLock kullanmak ve kermes düzenlemek gibi suçlamalar yer alıyor.Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı mezunu olan ve tutuklanmadan önce e-ticaret ile uğraşan Keklik halen üç yaşındaki oğlu Utku ile birlikte Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunuyor.