Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde korona: 'Tutuklular yerde yatıyor, sabun 50 TL, gardiyanlar ise...' /02 Nisan 2020 13:40

Cezaevlerinde korona: 'Tutuklular yerde yatıyor, sabun 50 TL, gardiyanlar ise...'

Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Ömer Özmen, koğuşlarında dört kişinin yerde yattığını, gardiyanların maske ve eldiven takmadan eşyalarına dokunduğunu aktardı. Özmen, el sabunun dahi 50 TL’ye satılmaya başlandığını söyledi.

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Urfa Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Ömer Özmen, haftalık telefon görüşmesinde cezaevinde maruz kaldıkları hak ihlallerini annesi Zeynep Özmen'le paylaştı.

Cezaevinde koronavirüse (Kovid-19) dair hiçbir önlemin alınmadığını aktaran Özmen, sağlıklarının hiçe sayıldığını kaydetti.

Özmen cezaevinde maruz kaldıkları hak ihlallerini şöyle sıraladı:

"Bir koğuşta 18 kişi olarak kalıyoruz. Dört arkadaşımız da yerde yatıyor. Cezaevi idaresi bize temizlik ve hijyen malzemesi vermeyip, bize; 'parayla satın alın' diyorlar. Bir el yıkama sabununun fiyatı 50 TL. İdare koğuşlarımızı dezenfekte etmedi. Sadece zemin katını dezenfekte etti. Gardiyanlar ne maske ne de eldiven takmıyorlar. Bu şekilde koğuşlarımıza gelip, eşyalarımıza dokunuyorlar. Cezaevinde salgına karşı önlem adına bir şey yok. Zaten kitap ve radyolarımız da elimizden alınmış, durumda."

İnfaz yasasında siyasi tutukluların kapsam dışına bırakılmasına tepki gösteren Özmen'in annesi Zeynep Özmen, "Çocuklarımızı göz göre göre öldürmek istiyorlar. Salgından ötürü her gün insanlar ölüyor. Cezaevlerinde çocuklarımız hiçbir önlem alınmadan tutuluyor. Adli tutukluları bırakıyorlar ama sırf  hakları için verdikleri mücadelede tutuklanan çocuklarımız bırakılmıyor. Bu adalet mi? Zaten adalet olsa, binlerce insan boş yere yatmaz. Cezaevlerinde ölümler olmadan tutsaklar serbest bırakılmalı. Çocuklarımız ölmemeli" diye konuştu.
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