Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde sağlığa erişim yok /17 Ağustos 2020 11:13

Cezaevlerinde sağlığa erişim yok

Cezaevlerinde hak ihlallerinin bitmiyor, salgınsa yenilerine yol açıyor. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde kalan mahkûmlar BirGün’e mektup gönderdi. Gönderdikleri mektupta, ağır hak ihlallerine maruz kaldıklarını belirten mahkûmlar, sağlıktan kitaba birçok hakkın gasp edildiğini vurguladı.

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Cezaevinin salgına karşı alınan önlemler kapsamında yalnızca birkaç kez dezenfekte edildiğini savunan mahkûmlar, maske ve dezenfektan da dağıtılmadığını iddia etti. Çamaşır suyu ve sabunun ise yalnızca birkaç kez dağıtıldığı öne sürüldü. Tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hasta tutukluların, tek başlarına bir hücrede tutulduğunu aktaran mahkûmlar, havalandırma saatlerinin uzatılmasına yönelik taleplerininse reddedildiğini belirtti.


YÖNETİMİN KEYFİNE KALDI

Mektupta, herhangi bir yasak kararı olmayan kitap ve yayın bulundurma hakkının, cezaevinin keyfine bırakıldığı vurgulandı. Mahkûmlar, 10 saat olan sohbet haklarının ise yalnızca 3 saat uygulandığını yazdı.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde kalan mahkûmlar size gazetemize yazdıkları mektupta, yılsonuna kadar açık görüşlerin kapalı görüşe çevrildiğini aktardı. Sosyal faaliyetlerde de kısıtlamaya gidildiği savunulan mektupta, tutukluların yakınlarının gönderdiklerinin de yalnızca özel günlerde teslim edileceği ifade edildi. Mahkûmlar sağlık kontrolleri ve tedavilerinin yapılmadığını ileri sürdü.

AYTAÇ ÜNSAL: DİRENECEĞİZ

Avukat Ebru Timtik ile başlattıkları ölüm orucunun 196’ncı günündeki Avukat Aytaç Ünsal, BirGün’e mektup yazdı. Yargıtay’ın tahliye edilmelerine ilişkin hâlâ karar vermediğini söyleyen Ünsal, Timtik’in durumunun ağırlaştığını aktardı. Buna karşın Yargıtay üyelerinin ise tatile çıktığını hatırlatan Ünsal, “Hakkımız olanı alana kadar kararlılıkla direneceğiz” dedi.
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