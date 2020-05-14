Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde salgın önlemi yok /14 Mayıs 2020 21:08

Cezaevlerinde salgın önlemi yok

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de hayatı olumsuz etkiliyor. İlk vakaların çıktığından beri en çok dikkat çekilen ise cezaevlerindeki durum oldu.

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AKP iktidarı MHP ile infaz yasası çıkardı ve binlerce mahkuma tahliye yolu açtı ancak siyasi suçlamalarla içeride olanları bu yasa kapsamına sokmadı.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve salgınla ilgili kaygılar da giderek artırıyor. Medyahaber'de yer alan habere göre cezaevlerinde Koğuşlar basılıyor, demir çubuklarla tutsaklar darp ediliyor. Gardiyanlar maske takmıyor, mahkumlara da maske verilmiyor.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Elazığ hapishanesindeki sayısız işkence haberleriyle ilgili neden tek bir görevli hakkında işlem yapılmadığını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu.

Önlü, tutuklu ve hükümlüleri yakınlarıyla yaptıkları telefon görüşmelerinde işkencenin boyutlarını tarif etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Habere göre, siyasi mahkumlar yakınlarına, son aylarda koğuşlara düzenli bir biçimde baskınlar yapıldığını, bu baskınlar sırasında fırça sapları, sopalar, demir çubuklar ve coplarla tutsakların darp edildiklerini belirtiyor.

Yine koğuşlara giren gardiyanların maske dahi takmadıklarını, tutsakların eşyalarını yerlere fırlattıkları, küfürler ettiklerini ve buna karşı çıkanlara da hücre cezası verdiklerini aktarıyor. 

Önlü, Adalet Bakanı Gül’e “Hapishanelerdeki bu olan bitenlere daha ne kadar sessiz kalacaksınız diye” sordu.Benzer bir açıklama da İHD’den geldi.

İHD MYK Üyesi Nuray Çevirmen, ayrımcı infaz yasasıyla, hapishanelerde salgınla baş başa bırakılan mahkumlara maske verilmediğini, gardiyanların da yemek dağıtırken maske takmadıkları haberlerini aldıklarını söyledi.

Başından beri önlem alınması uyarısı yapmalarına rağmen, tersi yönde davranılmasına tepki gösteren Çevirmen, şimdi de çok sayıda hapishanede koronavirüsün yayıldığına ilişkin Adalet Bakanlığı ve savcılıklardan açıklamaların gelmesine dikkat çekti.
Çevirmen, infaz yasasından tüm mahpusların eşit olarak yararlanmasını talep ettiklerini bir kez daha hatırlattı.
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