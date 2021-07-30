Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerindeki Covid-19 izin süreleri iki ay daha uzatıldı /30 Temmuz 2021 20:44

Cezaevlerindeki Covid-19 izin süreleri iki ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'da sona eriyordu.

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Adalet Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda açık cezaevleri izinlerinin süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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