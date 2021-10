Cezaevlerindeki hasta mahpuslar ilk kez İngilizce raporda

Merkezi Amerika’da olan insan hakları kuruluşu Advocates of Silenced Turkey (Susturulmuş Türkiye’nin Savunucuları), hasta mahpuslarla ilgili bir rapor hazırladı. İngilizce olarak yayınlanan Sick and Elderly Political Prisoners in Erdogan’s Turkey (Erdoğan Türkiye’sinin Hapishanelerindeki Hasta ve Yaşlı Siyasi Mahkumlar) başlıklı rapor, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini geniş kapsamlı ele alıyor.







TEK TEK ELE ALINIYOR





Raporda, Gümüşhane E Tipi Cezaevinde beyaz plastik sandalyede ölü bulunan Mustafa Kabakçıoğlu’ndan, dördüncü evre kanser hastası olmasına rağmen tutuklanıp Antalya L Tipi Cezaevine gönderilen Ayşe Özdoğan’a kadar 100’ün üzerinde mahpusun maruz kaldığı hak ihlalleri anlatılıyor.





Bold'da yer alah habere göre Hafza Girdap’ın editörlüğünde 9 ayda tamamlanan rapor, Türkiye hapishanelerinin durumunu rakamlarla ortaya koymakla yetinmiyor. Hastaların acılarına, yaşlıların çaresizliklerine, ölümcül hastalıklarıyla yaka paça olan mahkumların bir de hapisliğin zorluklarına karşı direnme çabalarına, tek tek insan hikayeleri anlatarak ışık tutuyor.





Raporda vefat eden mahpusların isimleri, ölüm sebepleri ve ölüm tarihleri gibi bilgilerin yer aldığı kapsamlı bir tablonun yanı sıra, ağır hastalıklarla boğuşan mahkumların isimleri ve hastalıkları da tablo şeklinde veriliyor.





CEZAEVLERİNDE 590’I AĞIR TOPLAM 1564 HASTA MAHPUS VAR





Merkezi Ankara’da olan İnsan Hakları Derneği’nin 31 Mart 2020’de açıkladığı son rapora göre Türkiye cezaevlerinde 590’ı ağır hasta olmak üzere toplam 1564 hasta mahpus bulunuyor. Kanser gibi ölümcül bir hastalıkla mücadele eden birçok hasta mahpus da var. Temmuz 2016’dan bu yana yaklaşık 50 kişi cezaevlerinde kanser olduktan sonra hayatını kaybetti.





AST’nin raporuna, Google Play ve Amazon gibi dijital platformlardan ulaşılabilir.