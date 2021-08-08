Cezaevlerindeki muhaliflerin zehirlenmesini isteyen ‘akademisyen’ Furkan Bölükbaşı kimdir?

Oda yöneticilerinden olduğu iddia edilen Mustafa Aydın





























Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Furkan Bölükbaşı’nın Clubhouse’da yönetici olduğu odada, cezaevindeki muhaliflerin zehirlenerek öldürülmesi konuşuldu.Odanın üç yöneticisinden biri olan Bölükbaşı, cezaevindeki muhaliflerin ‘devlete yük olmayacak şekilde fiyatı ucuz bir zehirle’ öldürülmesini istedi.Bazı sosyal medya kullanıcıları Marmara Üniversitesi’ne “Sosyal medyada soykırım suçu işleyen bu kişiyi bünyenizde tutmaya devam edecek misiniz?” sorusunu yöneltti.Bölükbaşı’nın sosyal medya üzerinde farklı isimlerle açtığı hesaplar üzerinden AKP’nin politikalarını destekleyen paylaşımlar yaptığı, zaman zaman tartışmalara katıldığı belirlendi. Bu trol hesaplarının Furkan Bölükbaşı tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.Mustafa Aydın isimli AKP’li, sohbet odasında muhalifler hakkında “Onları cezaevinde beslemeyelim” diyerek, “Onlara yemek vermeyelim. Yesinler birbirlerini. Bunları itlaf etmemiz gerekir. Nasıl itleri eskide zehirlerdik, öyle yapmak lazım’’ ifadelerini kullandı.Programa katılan bir AKP’li, ‘zehirleme işini kahraman bir aşçı yapar’ derken diğer bir AKP’linin de ‘ucuz zehir kullanarak maliyetleri de azaltmak lazım’ şeklinde konuşması dikkat çekti.Peki, 2021 yılının başlarında ‘iç savaş’ çağrısı yapan, bu yüzden sosyal medyada tutuklanması için hakkında suç duyuruları yapılan Furkan Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında? Sözleri nedeniyle savcılar neden harekete geçmiyor?Furkan Bölükbaşı, Kırıkkale Fen Lisesi’nden 2006 yılında mezun olduktan sona İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Aynı bölümde yüksek lisans yapan Bölükbaşı, 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı bölümde doktora eğitimine devam ediyor.AKP’nin sosyal medyadaki önde gelen trollerinden biri olan ve @ruyaatlasi hesabının kurucusu olan Furkan Bölükbaşı bir dönem Genç Siviller oluşumu içinde de yer aldı.Twitter hesabı üzerinden “Twitter’daki tek hesabım budur. Bu hesap dışında hesabım bulunmamaktadır. Birkaç kez söylediğim halde hala her iktidar destekçisi hesabın bana ait olduğunu sanmak gibi bir garabet devam ediyor. Hakkımdaki hakaret ve iftiralarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır. Bilginize” paylaşımı yapan ve sonrasında silen Bölükbaşı, insanları hedef gösterirken ya da AKP’nin propagandasını yaparken kullandığı trol hesabından yaptığı paylaşımları silmeyi unuttu.Bölükbaşı, ““Atatürk’ü sevmiyorum dediğim için ceza aldım” diyerek AKP çevrelerinde sempati de toplamaya çalışmıştı.Bölükbaşı’nın 2010’da Türkan Saylan’ın hayatını konu alan diziye karşı gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan isim olduğu da kayıtlara geçmişti.26 Şubat 2021 tarihli Sabah gazetesindeki köşesinde Hilal Kaplan “Furkan Bölükbaşı yalnız değildir!” başlıklı bir yazı yazmış ve AKP trolünü savunmuştu.“Bununla beraber Atatürk’ü asla hakkında konuşulamayacak bir tabu haline getiren sertliğe de karşıyım.” diye yazısına başlayan Kaplan, “Bu radikalliğin son kurbanı Furkan Bölükbaşı isimli bir akademisyen oldu. CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın, ev ve annesinin iş telefonuna kadar sosyal medyada yayınlayarak linç oklarının hedefi yaptığı Bölükbaşı’nın iki “suçu” var.” ifadelerini kullanmış ve şunları kaydetmişti:“Birincisi, aktris Zsa Zsa Gabor’un kendi otobiyografisinde anlattığı ilk birlikteliğinin Atatürk’le olduğu iddiası üzerine ekşisözlük’te açılan ‘Atatürk’ün 15 yaşındaki kızla ilişkisi’ başlığına yazdığı bazı cümleler. Dikkatinizi çekerim, başlığı açan kendisi değil.“Ciddi bir iddia olduğu kesin. Bununla birlikte bazı Kemalist forumlarda mantık hataları da yakalanmamış değil. Atatürk 56 yaşındayken, Gabor’un 20 yaşında olması gerekiyor, ilişkilerinin beş yıl sürdüğünü anlatıyor ama Atatürk 57 yaşında ölüyor” şeklinde devam eden bir paragraf ile Latife Hanım’ın da Atatürk’ten 17 yaş küçük olduğunu hatırlatan, “Aynısını dindar bir lider yapsa sübyancı yaftası yerdi” diyen başka bir paragraf…“Diğeri ise ‘Etiler’de uzatılan Atatürk kartpostalını, ‘Atatürk’ü sevmiyorum, teşekkürler’ diyerek geri verdim. Hayatta tadabileceğim her şeyi tattım’ şeklinde çocuksu, zaten 20’li yaşlarında attığı bir tweet. Buna kötü mizah diyebiliriz, öncekine provokatif diyebiliriz ama Atatürk’ü aşağıladığını iddia edemeyiz. Ancak savcılık en üst sınırdan ceza istediği için Bölükbaşı 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı!“Kaldı ki ‘İslâm ahlaksızdır. Muhammed ahlaksızdır. Takipçileri ahlaksızdır. Günde beş vakit d….rak gerçeğe varamazsınız’ diyen müptezeli bile beraat ettiren bir yargımız olduğunu unutmayalım. Ya da milletvekili Ravza Kavakçı’ya ‘köpek’ ve ‘pis domuz’ diyenleri bile beraat ettiren oldukça ‘geniş’ bir ‘ifade özgürlüğü savunucusu’ yargı kararları olduğunu da hatırlatırım.“Atatürk bu milletin bağrından yetişmiş olan bir insandır. Bu ülkeye büyük hizmetleri olmuş bir insandır. Ne Atatürk’ü ne de bir başkasını özel bir yasayla korumanın bir anlamı yoktur, diyen Kılıçdaroğlu’nun partisi eliyle yol açılan bu haksızlık İstinaf’tan döner ve düşünceleri ile kara mizah anlayışı yüzünden bir akademisyenin hayatı bozuk para gibi harcanmaz diye umuyorum.”