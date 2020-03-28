Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerindeki virüs önlemleri 2 hafta daha uzatıldı /28 Mart 2020 13:48

Cezaevlerindeki virüs önlemleri 2 hafta daha uzatıldı

Cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller iki hafta daha yapılmayacak. Uzatma kapsamında aile görüşme odalarının kullanımı da var.

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Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

Alınan yeni kararla;

1- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler,

2- Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları,

3- Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller,

4- Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri,

5- Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler,

6- Ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı,

7- Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması, iki hafta süreyle ertelendi.

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.
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