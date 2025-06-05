Cezaevlerinden tahliyeler başladı, siyasi mahpuslar içerde

Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesini içeren ve 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açan Kanun Teklifi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber tutukluluların yakınları Sincan Cezavi’ne gelmeye başladı. Yasanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık iki saat sonra Sincan Cezaevinde mahkumlar tahliye edilmeye başlandı. Tahliye edilen mahkumlar davul ve zurna eşliğinde karşılandı.





Diğer yandan yeni infaz yasasında en çok tartışılanların başında gelen siyasi mahpuslar için bir düzenleme yapılmadı. Siyasi suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü olanlar kısmi aftan faydalandırılmadı.







