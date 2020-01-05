Cezaevlerinden yine işkence ve kötü muamele haberleri geliyor

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Kayseri Bünyan Kapalı T1 Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin açıklama yaptı.





7 Kasım’da gözaltına alınarak tutuklanan HDP PM üyesi Aziz Özdemir’in gönderdiği mektupta yaşadıkları ihlalleri anlattığını belirten Çepni, “Cezaevine ilk girdikleri andan itibaren yaşadıkları hak ihlalleri aslında bugün tüm cezaevlerinde yaşanan ihlallerin yeni bir örneği. Her gün yeni bir keyfiyet, her gün yeni bir yasaklamayla karşı karşıya kalınıyor” dedi.





REVİRE ÇIKARILIRKEN SORGU





Tutuklulara Yeni Yaşam, Evrensel ve Birgün gazetelerinin verilmediğini, tedavi hakkının engellendiğini belirten Çepni, “Tutsaklar revire geç çıkarılıyor, ilaçları verilmiyor. Hapishanede tutsak bulunan Zenun Orta diyabet tip 2 hastasıdır ve sık sık fenalaşmaktadır. Fakat yeterli bir tedavi görmemektedir. Bir başka hasta tutsak HDP Muş İl Eş Başkanı Ferhat Çakı yüksek tansiyon hastasıdır ve revire çıkarılırken gardiyanlar tarafından sürekli sorguya çekilmektedir” dedi.





‘ESAS DURUŞA GEÇ, ÖNÜNÜ İLİKLE, AYAKKABINI ÇIRP’





Çepni’nin aktardığı bilgilere göre, sayımlarda tutuklulara “esas duruş”, açık görüşe çıkarken önlerini ilikleme ve telefon hakkını kullanırken üst aramasının yanı sıra ayakkabıların çıkarılarak çırpılması dayatılıyor. Dayatmaları kabul etmeyen tutuklular, bu haklarından yararlandırılmıyor.





“Gardiyanlar tutsakları darp ediyor, kendi keyiflerine göre uygulamalarda bulunuyor fakat herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyorlar” diyen Çepni, hak ihlallerine yapılan itiraz ve dilekçelere yanıt verilmediğini, üstüne baskı ve zulmün arttırıldığını kaydetti.





Çepni, kamuoyuna hapishanelerdeki hak ihlalleri karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yaptı