Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinden yine işkence ve kötü muamele haberleri geliyor /05 Ocak 2020 10:36

Cezaevlerinden yine işkence ve kötü muamele haberleri geliyor

HDP Milletvekili Murat Çepni, Bünyan Kapalı Cezaevi’nde bulunan HDP PM üyesi Aziz Özdemir’in gönderdiği mektubu kamuoyu ile paylaştı.

SHABER3.COM

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Kayseri Bünyan Kapalı T1 Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin açıklama yaptı. 

7 Kasım’da gözaltına alınarak tutuklanan HDP PM üyesi Aziz Özdemir’in gönderdiği mektupta yaşadıkları ihlalleri anlattığını belirten Çepni, “Cezaevine ilk girdikleri andan itibaren yaşadıkları hak ihlalleri aslında bugün tüm cezaevlerinde yaşanan ihlallerin yeni bir örneği. Her gün yeni bir keyfiyet, her gün yeni bir yasaklamayla karşı karşıya kalınıyor” dedi. 

REVİRE ÇIKARILIRKEN SORGU

Tutuklulara Yeni Yaşam, Evrensel ve Birgün gazetelerinin verilmediğini, tedavi hakkının engellendiğini belirten Çepni, “Tutsaklar revire geç çıkarılıyor, ilaçları verilmiyor. Hapishanede tutsak bulunan Zenun Orta diyabet tip 2 hastasıdır ve sık sık fenalaşmaktadır. Fakat yeterli bir tedavi görmemektedir. Bir başka hasta tutsak HDP Muş İl Eş Başkanı Ferhat Çakı yüksek tansiyon hastasıdır ve revire çıkarılırken gardiyanlar tarafından sürekli sorguya çekilmektedir” dedi.

‘ESAS DURUŞA GEÇ, ÖNÜNÜ İLİKLE, AYAKKABINI ÇIRP’

Çepni’nin aktardığı bilgilere göre, sayımlarda tutuklulara “esas duruş”, açık görüşe çıkarken önlerini ilikleme ve telefon hakkını kullanırken üst aramasının yanı sıra ayakkabıların çıkarılarak çırpılması dayatılıyor. Dayatmaları kabul etmeyen tutuklular, bu haklarından yararlandırılmıyor. 

“Gardiyanlar tutsakları darp ediyor, kendi keyiflerine göre uygulamalarda bulunuyor fakat herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyorlar” diyen Çepni, hak ihlallerine yapılan itiraz ve dilekçelere yanıt verilmediğini, üstüne baskı ve zulmün arttırıldığını kaydetti.

Çepni, kamuoyuna hapishanelerdeki hak ihlalleri karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yaptı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevlerinden yine işkence ve kötü muamele haberleri geliyor Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:51