Cezaları bitti ama tahliye edilmiyorlar

Bold'un haberine göre, Amasya E Tipi Cezaevi, denetimli serbestlik hakkını da hapiste geçirip infazının hepsini tamamlayan mahpusları tahliye etmiyor.







Ocak ayında kurulan yeni sisteme göre mahpuslar farklı birimler ve cezaevi kurulu tarafından bir dizi mülakata ve teste tabi tutuluyor.





Eğitim birimi, kitap özeti istiyor. Psikolog birimi, cezaevi müdürüyle birlikte mahpusla uzun bir görüşme yapıyor. Görüşmede “Dışarı çıkınca ne yapacaksın? Ne iş kuracaksın? Nerede oturacaksın?” diye kişinin özel hayatına dair bilgiler soruluyor.





Cezaevi kurulu ise “Eşinle ne zaman, nasıl evlendin? Sizi kim tanıştırdı? Senin torpilin kimin adına? Şurada tanıdığın var mı?” gibi daha özel sorular yöneltiyor. Cevaplar beğenilmezse rapora ‘samimiyetsiz bulduk’ yazılıyor.





6 AY DAHA KALACAKLAR





Dört birimin mülakatından geçenler tahliye edilmesi gerekirken yine de bırakılmıyor. Raporun altına bu kez “Dışarıya çıktığında örgütle temasının devam edeceği düşünüldüğünden tahliye edilmemesi uygun görülmüştür. 6 ay sonra tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir” şeklinde bir not düşülüyor.





Mahkemenin verdiği cezayı tamamlamasına rağmen tutukluların serbest bırakılmamasını skandal olarak değerlendiren hukukçular, Amasya E Tipi Cezaevinin suç işlediğini belirtiyor.





İnfaz hakimliğine dilekçe yazarak maruz kaldıkları hukuksuzluğa itiraz eden mahpuslara henüz herhangi bir cevap verilmedi. Aynı uygulama hırsızlık, cinayet, taciz gibi suçlardan tutuklu bulunanlara yapılmıyor. Günü dolan serbest bırakılıyor.