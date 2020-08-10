Samanyolu Haber /Gündem / Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ? /10 Ağustos 2020 17:26

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

6 yıl 3 ay ceza verilen gazeteciler infaz sürelerini dolmasına rağmen hala cezaevinde tutuluyor

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6 yıl 3 ay ceza verilen gazetecilerin infaz sürelerinin dolmasına rağmen salıverilmemesine tepki gösterdi.

Gazetecilerin cezalarının dörtte üçünü yattığının altını çizen hukukçu milletvekili Adalet Bakanı’na seslendi: ”Hangi kanunla bu insanları cezaevinde tutmaya devam ediyorsunuz? Bu cezaevleri başka yerlerden mi yönetiliyor?”
 
Hiçbir disiplin suçu olmayan gazetecilerin derhal salıverilmesini isteyen Tanrıkulu, Melek Çetinkaya’nın da 20 gündür tecritte olduğunu hatırlattı. Savcılara, ”İki satırlık iddianameyi yazmak için ne bekliyorsunuz?” diye sordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ? Sonraki Haber >>

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)

ABD'de sokak ortasında soygun

ABD'de sokak ortasında soygun

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:50:45