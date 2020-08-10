Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6 yıl 3 ay ceza verilen gazetecilerin infaz sürelerinin dolmasına rağmen salıverilmemesine tepki gösterdi.





Gazetecilerin cezalarının dörtte üçünü yattığının altını çizen hukukçu milletvekili Adalet Bakanı’na seslendi: ”Hangi kanunla bu insanları cezaevinde tutmaya devam ediyorsunuz? Bu cezaevleri başka yerlerden mi yönetiliyor?”





Hiçbir disiplin suçu olmayan gazetecilerin derhal salıverilmesini isteyen Tanrıkulu, Melek Çetinkaya’nın da 20 gündür tecritte olduğunu hatırlattı. Savcılara, ”İki satırlık iddianameyi yazmak için ne bekliyorsunuz?” diye sordu.