Cezanın bile kolayı var!

Sayıştay’ın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2019 Yılı Denetim Raporu'nda, EPDK’nın 2019 yılı sonu itibarıyla elektrik ve doğal dağıtım şirketlerinin de içerisinde yer aldığı şirketlere 3 milyar 847 milyon 966 bin TL idari para cezası kestiği, ancak 3 milyar 695 milyon 833 bin TL’sinin tahsil edilmediği belirtildi.







Elektrik ve doğalgaz dağıtım ihaleleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın Limak, Cengiz, Torun, Kalyon, Çalık, Kiler, Eksim ve Yıldızlar SSS gibi gruplara verilmişti.





Sayıştay raporunda kamunun elektrik dağıtım şirketlerinin talebiyle yaptığı milyonlarca liralık trafo merkezlerinin de atıl kaldığı belirtildi.





Açık şalt tipi trafo merkezinin ortalama 10 milyon TL, gaz izoleli trafo merkezinin de ortalama 25 milyon TL maliyetle yapıldığı vurgulanan raporda, “Milyonlarca liralık yatırımlar atıl kalmaktadır.” denildi.





TRAFOLAR ATIL VAZİYETTE





Sayıştay raporunda, “Elektrik dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda tesis edilen trafo merkezlerinin atıl kalmaması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.” ikazında da bulunuldu.







Raporda, elektrik dağıtım şirketlerinin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında internet sitelerinde yayımladıkları elektrik tüketimine dair verilerin, EPDK'ya bildirilen verilerden farklı olduğuna işaret edildi.