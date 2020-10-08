Samanyolu Haber /Ekonomi / Cezanın bile kolayı var! /08 Ekim 2020 10:32

Cezanın bile kolayı var!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kanuna aykırı hareket eden elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin de içerisinde yer aldığı şirketlere kestiği 3,6 milyar TL’lik cezayı tahsil etmediği belirlendi.

SHABER3.COM

Sayıştay’ın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2019 Yılı Denetim Raporu'nda, EPDK’nın 2019 yılı sonu itibarıyla elektrik ve doğal dağıtım şirketlerinin de içerisinde yer aldığı şirketlere 3 milyar 847 milyon 966 bin TL idari para cezası kestiği, ancak 3 milyar 695 milyon 833 bin TL’sinin tahsil edilmediği belirtildi.

Elektrik ve doğalgaz dağıtım ihaleleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın Limak, Cengiz, Torun, Kalyon, Çalık, Kiler, Eksim ve Yıldızlar SSS gibi gruplara verilmişti.

Sayıştay raporunda kamunun elektrik dağıtım şirketlerinin talebiyle yaptığı milyonlarca liralık trafo merkezlerinin de atıl kaldığı belirtildi. 

Açık şalt tipi trafo merkezinin ortalama 10 milyon TL, gaz izoleli trafo merkezinin de ortalama 25 milyon TL maliyetle yapıldığı vurgulanan raporda, “Milyonlarca liralık yatırımlar atıl kalmaktadır.” denildi. 

TRAFOLAR ATIL VAZİYETTE

Sayıştay raporunda, “Elektrik dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda tesis edilen trafo merkezlerinin atıl kalmaması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.” ikazında da bulunuldu.

Raporda, elektrik dağıtım şirketlerinin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında internet sitelerinde yayımladıkları elektrik tüketimine dair verilerin, EPDK'ya bildirilen verilerden farklı olduğuna işaret edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezanın bile kolayı var! Sonraki Haber >>

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:24