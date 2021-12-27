Cezası kesinleşmese bile terörden tutuklananlara görüntülü görüşme yok

Tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüntülü görüşmelerine imkân tanındığını ancak bu hizmet için 200 lira ücret alındığını belirten Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, “20 lirayı bulup görüşe gidemeyenler, yol parasını bulup görüşe gidemeyen aileler; bu uygulama geldiğinde çok sevindiler. Ama bunun da parayla olduğunu duyunca birçok insan yararlanamıyor” dedi. Terör suçlaması ile cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere görüntülü görüşme imkânı verilmediğini söyleyen Çavuşoğlu, ‘‘Halen mahkemesi devam eden, suçu kesinleşmemiş insanlar var. Uygulamanın bütün vatandaşlara eşit sağlanması lazım.’’ dedi.







Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüntülü olarak görüşebilme uygulamasının olumlu olduğunu ancak herkese eşit davranılmadığını belirten Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, ANKA’ya şöyle konuştu:





“200 lira gibi bir limit var. Bazı cezaevlerinde bazı mahkûm yakınları 200 liranın üstünde de yatırılabildiğini söylüyor. Ama limit olarak 200 lira belirlenmiş. Bizim sesimizi duyurmaktaki amacımız şu. Görüntülü görüşme güzel bir uygulama ama siz de takdir edersiniz ki ülkemizde ekonomik sorunlar var. Bunlardan en fazla etkilenenlerden biri mahkûm aileleri. Zaten eşleri cezaevlerinde. Ağırlıklı bayanlar dışarıda zaten. Erkekler cezaevinde olduğunda bayanların da ekonomik sorunlardan çalışma şartları da olmadığı için 20 lirayı bulup, görüşe gidemeyenler, yol parasını bulup görüşe gidemeyen aileler bu uygulama geldiğinde çok sevindiler. Ama bunun da parayla olduğunu duyunca birçok insan yararlanamıyor. En azından makul bir fiyata indirilip, hatta imkân varsa ücretsiz, böyle bir imkân yoksa durumu iyi olmayan mahkûm ailelerine ücretsiz sağlanmasını talep ediyoruz.”





“5-6 DAKİKASI 13-15 LİRA”





Çavuşoğlu, 200 lira yüklendikten sonra görüştükçe bakiyeden düştüğünü aktararak, “Eskiden telefon ile görüşmede 30-40 liraya kart alıyordunuz. Ama görüntülü görüşmede bunun bir limiti var… Bir görüşmede 13-15 lira arasında düşüyor, 5-6 dakika haftanın belirli günleri görüşebiliyorsunuz” dedi.





Çavuşoğlu, görüntülü görüşmeden her mahkûmun yaralanamadığını kaydederek, şunları söyledi:





“Müebbet ceza alanlar bu görüntülü görüşmeden faydalanamıyor. Bunu kamuoyunda gündeme getirdiğimizde bize, ‘Siz teröristlere mi, çocuk tecavüzcülerine mi istiyorsunuz?’ dediler. Biz asla böyle bir ayrımı yapmıyoruz ama Türk Ceza Kanunu’nda sistematik problemler var. Suçu işlemeden de tamamen mahkemenin yanlış yargılamalarıyla bu suçtan yargılanan insanlar oluyor. Bunu da zaten Anayasa Mahkemesi ortaya koydu. Ülkemizdeki adaletin yüzde 52,8 olduğunu. Bize gelen mesajlar var. 81 ilde temsilciliği olan derneğin başkanıyım. Ağırlıklı olarak şunu söylüyorlar. ‘Bizler de bundan faydalanmak istiyoruz’. Müebbet ceza alanların da eşit bir şekilde faydalanmasını istiyoruz.”







“TERÖRDEN TUTUKLANANLARA YOK”





Çavuşoğlu, “terör” suçlaması ile cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere görüntülü görüşme hakkı verilmediğini aktararak, “Halen mahkemesi devam eden, suçu kesinleşmemiş insanlar var. Bir uygulama getirdiniz, güzel bir uygulama ama bu uygulamanın bütün vatandaşlara eşit sağlanması lazım. Şu an maalesef eşit sağlanmıyor” dedi.





“YETERSİZ BESLENMEDEN HASTALANIYOR”





Çavuşoğlu, cezaevlerinde yemek ve kantinlerdeki fiyat sorunlarından da bahsederek, “Kesinlikle cezaevindeki yemeklerin vitamin sorunu var. Dışarıdaki yemeklerin yüzde 70’se, cezaevinde yüzde 10. Bu sorunladır ki cezaevindeki mahkumlar yediklerinden zehirlenmekte ve bazen de yetersiz beslenmeden hastalanabiliyor” dedi.





“KANTİNDE FAHİŞ FİYATLAR”





Çavuşoğlu, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybı nedeniyle cezaevi kantinlerinde de fiyatların arttığını belirterek, “Birçok kişi, örneğin basit gelebilir ama, canı bir çikolata çektiğinde ‘Ya çikolata yerine bir çay alayım da çikolatayı haftaya yerim. Ya da bir sonraki ay yerim’ mantığına geldiler. Ne hikmetse doların artışıyla cezaevindeki ürünler de arttı. Mahkumlar istediği şeyi alamıyorlar. Fahiş fiyatlardan dolayı” diye konuştu.





Öte yandan; HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde “Görüntülü konuşma için 200 TL ücretin alınması çoğu mahpus ve mahpus yakınlarını zorlamaktadır” değerlendirmesini yaptı, şunları aktardı:





“Görüntülü görüşme uygulamasının siyasi mahpuslar için uygulanmamasının gerekçesi nedir? Siyasi mahpusların görüntülü görüşme uygulamasından faydalanması için neden kabin yapılmamıştır? Siyasi mahpusların görüntülü konuşma uygulamasından faydalanması için herhangi bir adım atılacak mıdır? Görüntülü konuşma uygulaması için 200 lira ücret neden talep edilmektedir? Mahpusların yakınlarını görmesi, onlarla konuşması bir hak değil midir? Görüntülü konuşma uygulamasından faydalanmak için istenilen 200 lira ücretin yönetmelikteki yeri nedir? Hangi gerekçe ile ücret talep edilmektedir?”