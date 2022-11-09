Samanyolu Haber /Gündem / Cezayir, BRICS'e katılıyor /09 Kasım 2022 13:56

Cezayir, BRICS'e katılıyor

Rusya ve Çin’in başı çektiği BRICS’e Cezayir katılmak için resmi başvuruda bulundu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com- Moskova 


Cezayir Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası ortaklık özel elçisi Leyla Zerrougui tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin Çin'deki BRICS grubunun son zirvesinde üyelik için başvuruda bulunduğunu, resmi başvurularının Rusya ve Çin tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Ağustos ayında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmajid Tebbun, ülkesinin BRICS'e katılma konusunda gerekli girişimlerde bulunacağını, ülkesinin bir bütün olarak ittifak kriterlerini karşıladığını söylemişti.

Cezayir, BRICS'e katılma arzusunu dile getiren tek ülke değil. 18 Ekim'de Suudi Arabistan yetkilileri BRICS’e katılma isteklerini açıkladı. Haziran ayının sonunda, İran ve Arjantin, BRICS'e katılmak için başvuru yaptılar.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı içeren bir ekonomik koalisyondur. Organizasyon, 2006 yılında St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun bir parçası olarak kuruldu. BRICS Plus formatı ayrıca Cezayir, Arjantin, Mısır, Endonezya, İran, Kazakistan, Kamboçya, Malezya, Senegal, Tayland, Özbekistan, Fiji ve Etiyopya'yı da içeriyor.
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