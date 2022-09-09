Charles söz verdi

Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası İngiltere Kralı olarak tahta oturan Charles'ın bu unvanla ilk halka sesleniş konuşmasını yaptığı aktarıldı.Merakla beklenen konuşmasında Kral Charles'ın anayasal prensiplere bağlı kalma sözü verdiği ifade edildi.İngiltere Kralı 3. Charles, tahta geçmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, anayasal prensiplere bağlı kalma sözü verdi. Charles, oğlu ve varisi William'ı Galler Prensi ilan etti.Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından kraliyet ailesinin başına geçen Kral 3. Charles, yaptığı ilk konuşmada, annesinin 1947'de 21. doğum gününde Güney Afrika'nın Cape Town kentinde İngiliz Milletler Topluluğu'na hayatını adamaya söz verdiğini belirtti."Görev için fedakarlık yaptı. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatına damgasını vurdu. Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum." diye konuşan Kral 3. Charles, annesi tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünyanın hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekte olduğunu, son 70 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.Anayasal ilkeleri destekliyeceğinin altını çizen Charles, "Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi ben de ciddiyetle yemin ettim. Tanrı, kalan hayatımın sonuna kadar beni ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri desteklemem için görevlendirdi. İngiltere'nin ya da dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ya da inancınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeye çalışacağım" diye konuştu.