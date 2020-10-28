Samanyolu Haber /Gündem / Charlie Hebdo Erdoğan kapağı çizdi /28 Ekim 2020 10:42

Charlie Hebdo Erdoğan kapağı çizdi

Fransa ile Türkiye ve birçok Müslüman ülkesi arasında krize neden Prygamber Efendimiz'e hakaret içeren karikatürlerin yayınladığı Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, bu sefer Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürecek cinsten karikatürünü paylaştı.

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Resmi Twitter hesabından baskısının tanıtımını yapan Charlie Hebdo, derginin ilk sayfasında Erdoğan'ı hedef alan bir karikatür yayınladı. Söz konusu karikatürde, "Erdoğan özelde çok komik" şeklinde bir açıklama yer alıyor.

Charlie Hebdo'nun karikatürüne bazıları destek yorumları yazarken, bazıları da bunun iki ülke arasındaki krizi büyütecek bir eylem olduğuna dikkat çekti.

KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI KÜFÜR ETTİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Charlie Hebdo dergisine Twitter'dan Fransızca küfür paylaşarak tepki gösterdi.

Serdar Çam, Charlie Hebdo dergisini etiketleyerek ‘P.çsiniz o. çocuğusunuz’ yazdı.

Derginin karikatürü, özellikle batı nefretini körükleyen ve bazı kesimlerden destek arayışı içinde olan Tayyip Erdoğan ve iktidarı için can simidi olmuş durumda.
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