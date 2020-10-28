Charlie Hebdo Erdoğan kapağı çizdi

Resmi Twitter hesabından baskısının tanıtımını yapan Charlie Hebdo, derginin ilk sayfasında Erdoğan'ı hedef alan bir karikatür yayınladı. Söz konusu karikatürde, "Erdoğan özelde çok komik" şeklinde bir açıklama yer alıyor.





Charlie Hebdo'nun karikatürüne bazıları destek yorumları yazarken, bazıları da bunun iki ülke arasındaki krizi büyütecek bir eylem olduğuna dikkat çekti.







KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI KÜFÜR ETTİ



