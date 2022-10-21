Samanyolu Haber /Dünya / Charlie Hebdo'nun Türk asıllı saldırganının cezası belli oldu /21 Ekim 2022 10:20

Charlie Hebdo'nun Türk asıllı saldırganının cezası belli oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırı kapsamında cinayete iştirak suçundan yargılanan Türk kökenli Ali Rıza Polat, Paris Özel Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Polat, söz konusu cezaya, işlenen on yedi cinayette suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle çarptırıldı.

Euronews'in haberine göre, Charlie Hebdo saldırısında kullanılan silahları 'temin etmekle suçlanan' ve daha önce çıkarıldığı mahkemece hakkında müebbet istenen Ali Rıza Polat, Özel Mahkeme tarafından, Sait kardeşler, Şerif Kouachi ve Amedy Coulibaly'nin işlediği "terör saldırılarında" "suç ortaklığı" yapmaktan hüküm giymişti.

Polat'ın "terör suçu" işlediğine hükmeden mahkeme, kendisini 30 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Amedy Coulibaly ve Ali Rıza Polat, kararı temyize götürmüştü.

Bu arada Paris Özel Ağır Ceza Mahkemesi, verilen cezaya 20 yıllık bir güvenlik süresi ilave etti.

Dava kapsamında yargılanan Amar Ramdani 13 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yargılanan diğer 11 sanığa da 4 ile 30 yıl arasında değişen cezalar verildi.

Saldırılarda ne olmuştu?

7 Ocak 2015 tarihinde iki kişi, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo binasına girerek etrafa ateş açtı; saldırıda 12 kişi öldü.

Charlie Hebdo saldırısını izleyen günlerde, saldırganların suç ortağı Paris'te silahsız bir polisi vurarak öldürdü.

Daha sonra ise Hyper Cacher adlı bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında 4 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde büyük tepki toplayan saldırılar toplam 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.
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