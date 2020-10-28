Samanyolu Haber /Dünya / Charlie Hebdo'ya soruşturma açıldı /28 Ekim 2020 19:04

Charlie Hebdo'ya soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü nedeniyle Charlie Hebdo yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. İletişim Başkanlığı da gereken "hukuki ve diplomatik adımların" atılacağını duyurdu.

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Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı kapağına hükümetin tepkileri sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı derginin sorumluları hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayını dolayısıyla derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince "Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma" başlatıldığı belitildi.

Türkiye "hukuki ve diplomatik adımlara" hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada da, Charlie Hebdo dergisinin kapağında yer alan Erdoğan karikatürü "şiddetle" kınandı. Açıklamada, "Charlie Hebdo’nun yayınladığı, Avrupa'nın her gün biraz daha battığı 'Türk ve İslam düşmanlığı' adlı kirli bataklıktan başka bir hiç bir şeyi temsil edemeyecek rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Söz konu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağı" vurgulanarak, "Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir" denildi.

Çavuşoğlu: Büyükelçiyi geri çağıracak bir durum yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'daki Charlie Hebdo dergisinin kapağına ilişkin olarak "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde bunun hem diplomatik hem de hukuki sürecini takip edeceğim" dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin çinin geri çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin soruyu ise "Türk büyükelçisinin çağrılmasına gerek yok. Biz zaten telefonla sürekli istişare  içindeyiz. Geri çağıracak bir durum yok şu anda" diye konuştu.  

Derginin kapağındaki karikatür

Charlie Hebdo dergisinin kapağında yer alan karikatürde iç çamaşırlarıyla bir koltukta oturan Erdoğan'ın, yanında duran elinde bir tepsi içinde iki şarap kadehi bulunan tesettürlü bir kadının eteğini havaya kaldırdığı ve Erdoğan'ın "Ooo Peygamber" dediği görülüyor. Erdoğan'ın eteği havaya kaldıran eliyle yaptığı işaret ise beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçıların işaretine benziyor. Karikatürün başlığında ise "Erdoğan özel yaşamda çok komiktir" ibaresi yer alıyor.

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