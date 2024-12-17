ChatGPT arama motoruyla Google'ye rakip oldu

OpenAI’nin ChatGPT platformu, devrim niteliğindeki yapay zekâ arama motorunu artık tüm kullanıcıların erişimine açtı. Bu önemli gelişme OpenAI’nin yenilikçi özelliklerini sergilediği son 12 günlük canlı yayın etkinliğinde duyuruldu. Bugünden itibaren yalnızca ücretli kullanıcılar değil, ücretsiz hesap sahipleri de bu güçlü teknolojiyi deneyimleme şansı bulacak.





MOBİLDE DAHA AKILLI

Yeni arama motorunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, mobil cihazlarda optimize edilmiş bir deneyim sunması. Kullanıcılar restoranlar ya da yerel turistik mekanlar gibi belirli konum aramalarını yaparken, ChatGPT artık tıpkı bir rehber gibi hareket ediyor. Arama sonuçları sadece bir liste değil; yanında görseller, derecelendirmeler ve çalışma saatleri gibi detaylarla zenginleştirilmiş bir rehber sunuyor. Örneğin, bir restoran seçtiğinizde uygulama içinden bir harita görüntüleyebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.





Bu özellik yapay zeka destekli bir arama motorunun klasik arama motorlarından ne kadar farklı ve kullanıcı dostu olabileceğini gösteriyor. ChatGPT sadece cevap vermekle kalmıyor, kullanıcıya rehberlik ediyor.





KULLANICI ODAKLI ARAMALAR

ChatGPT’nin geliştirdiği bir diğer yenilik ise hız odaklı bir arama sistemi. “Otel rezervasyon siteleri” gibi belirli bir kategoriye yönelik aramalarda artık kullanıcıya doğrudan bağlantılar sunuluyor. Bu, yapay zekânın yanıt oluşturma süresini azaltıyor ve kullanıcının istediği siteye daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.





Ancak daha da etkileyici olan, ücretli kullanıcıların erişebileceği Gelişmiş Ses Modu ile arama yapabilme özelliği. Bu özellik sayesinde, sesli komutlar vererek arama yapabilir ve yapay zekanın web’den güncel bilgileri hızlıca derlemesini sağlayabilirsiniz.





SORA DA TANITILDI

OpenAI’nin son etkinliklerinde duyurduğu tek yenilik arama motoru değil. Metinden görsele dönüşüm sağlayan "Sora" modeli yaratıcı içerik üretimi için büyük bir heyecan yarattı.





Ayrıca aylık 200 dolarlık yeni ChatGPT Pro aboneliği, en üst düzey özelliklere erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için piyasaya sürüldü.