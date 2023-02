ChatGPT tüm rekorları alt üst etti

OKULLAR KARIŞTI

OpenAI isimli yazılım şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka sistemi ChatGPT tartışılmaya devam ediyor…İsviçre merkezli yatırım şirketi UBS’in hazırladığı raporda, ChatGPT’nin “tarihin en hızlı büyüyen uygulaması” olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan kapsamlı raporda son yıllarda ortaya çıkan sosyal medya uygulamaları karşı karşıya getirilirken, bu uygulamaların 100 milyon kullanıcıya ne kadar sürede ulaştıkları kıyaslandı.UBS’in hazırladığı raporda platformların 100 milyon kullanıcıya ne zaman ulaştıkları gözler önüne serildi.Bu listede uygulamaların 100 milyon kullanıcıya kaç ayda ulaştığı sıralanıyor:Bu sıralama sonucunda ChatGPT’nin tarihte en hızlı büyüyen platform olduğu belirtilirken şirketten de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada ChatGPT’ye paralı üyelik alımlarına başlanırken aylık 20 dolar verenlerin daha kolay erişebileceği ve daha hızlı yanıtlar alacağı belirtildi.UBS’in raporunda, “20 yıldır takip ettiğimiz internet aleminde daha önce bu kadar hızlı büyüyen bir uygulama görmemiştik” denildi. ChatGPT’ye ilginin Aralık ayından beri arttığı belirtilirken Aralık ayının sonunda günlük 13 milyon kullanıcının platforma girdiği belirtildi.ChatGPT’nin isabetli yorum ve yanıtları uluslararası kamuoyunda büyük sükse meydana getirdi.Kasım ayında lanse edilen ve bir sohbet robotu olarak tasarlanan ChatGPT, sıradan bir insan gibi yanıt verdiği, mektup yazdığı ve hatta sınav sorularını çözdüğü için bir anda popüler hale geldi. Platform 5 günde bir milyon kullanıcıyı geçti.Lansmandan kısa bir süre sonra Microsoft OpenAI’a milyarlarca dolarlık yatırım sözü verdi. Microsoft, 2019’da da şirkete 1 milyar dolar yatırım yapmıştı.Şirket çarşamba günü ChatGPT Plus isimli paralı abonelik sistemini de tanıtmıştı. Bu abonelik sistemine para ödeyenlerin platforma istedikleri zaman girme ve daha hızlı yanıt alma hakkı elde ettiği de belirtildi.ChatGPT’nin sınavlarda doğru yanıtları vermesi ve tez yazması ile birlikte okul ve üniversitelerde yeni tartışmalar da gündeme geldi.Fransa’nın saygın üniversitelerinden Paris’teki Sciences Po Üniversitesi, öğrencilerin ChatGPT kullanmasına yasak getirdiğini duyurdu. Benzer bir açıklama ABD’deki ve Avustralya’daki eğitim kurumlarından da geldi.Fakat OpenAI, bu sorunun üstesinden gelmek için yeni bir güncelleme yapıldığını açıkladı. Yeni bir metin tanımlama sistemi geliştirildiğini açıklayan OpenAI, okul ve üniversitelere bu yazılımın verildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, “Yeni yazılım ile birlikte metinlerin ödev ve tezlerde kullanılıp kullanılmayacağını tespit edebileceğiz. Fakat henüz bu sistem kusursuz değil ve dolayısıyla yanlış sonuçlar da çıkabilir. Dolayısıyla karar almada tamamen bu yazılıma güvenmeyin” denildi.Uzmanlar ChatGPT’nin birçok meslek grubunu da tehdit ettiğini belirtti. Meslek grupları ise şu şekilde sıralanıyor:Rochester Teknoloji Enstitüsü'nde bilgi işlem ve bilgi bilimleri bölümünde dekan yardımcısı olan Pengcheng Shi, şu anda New York okullarında yasaklanmış olan ChatGPT'nin “zaten dersleri kolayca öğretebildiğini” söyledi. Shi, “Robot, muhtemelen ortaokul veya lise düzeyinde en etkili olacaktır, çünkü bu sınıflar zaten ilkokulda yerleşik olan becerileri pekiştiriyor” dedi.Shi, ChatGPT gibi robotlar kendilerini geliştirmeye devam ettikçe, Wall Street'te önümüzdeki yıllarda birçok pozisyonun iptal edildiğini görebileceğini söyledi.Shi, “Ticaret tarafını kesinlikle etkileyeceğini düşünüyorum, ancak bir yatırım bankasında bile insanlar üniversiteden sonra işe alınıyor ve robotlar gibi çalışmak ve Excel modellemesi yapmak için iki, üç yıl harcıyorlar, yapay zeka ise bunu yaparken çok, çok daha hızlı.” dedi.Shi, nispeten karmaşık olmayan yazılım tasarımı işlerinin 2026 veya daha erken bir tarihte geçmişte kalacağını söyledi.Shi, “Zaman geçtikçe, muhtemelen bugün veya önümüzdeki üç, beş, on yıl içinde, eğer bu yazılım mühendislerinin tek işleri kodlamayı bilmekse… onlara geniş çapta ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum,” dedi.Hegde, ChatGPT'nin kendi manşetlerini tasarlamada mükemmel olduğuna dikkat çekerken “Metin düzenleme kesinlikle son derece iyi bir iş çıkardığı bir şey. Özetleme, bir makaleyi kısa, öz hale getirme ve bu türden şeylerde gerçekten oldukça iyi” dedi.“En büyük eksikliklerden biri, (en azından şimdilik muhabirler ve haber editörleri iyi haber) robotun, gerçekleri verimli bir şekilde gerçekleri kontrol edememesidir” diyen Hegde, “Ondan bir makale sunmasını, alıntılarla bir hikaye üretmesini isteyebilirsiniz ancak çoğu zaman alıntılar uydurmadır. Bu, ChatGPT'nin bilinen bir hatası ve dürüst olmak gerekirse, bunu nasıl düzelteceğimizi bilmiyoruz.” diye ekledi.Shi geçenlerde DALL-E'ye kübist bir tavşan portresi yapmasını emretti ve bunun “harika” olduğunu söyledi. Ancak, Picasso'dan türetilen katı resim stilini yakalamasına rağmen Shi, daha incelikli tekniklerde başarılı olmadığını fark etti, bu da teknolojideki mevcut bir eksikliği ortaya çıkardı.Telif hakkı sorunları da görüntü tabanlı yapay zeka için problem oluşturuyor. Getty Images geçtiğimiz günlerde Stability AI programının “telif hakkıyla korunan milyonlarca görüntüyü yasa dışı bir şekilde kopyalayıp işlediğini” iddia ederek yasal işlem başlattığını duyurdu.