Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı her platformda dikkat çekti ve gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise ChatGPT'ye sorduğu soruyu ve aldığı cevabı X hesabı üzerinden paylaştı.





Sosyal medya kullanıcısı GhatGPT'ye "Fethullah Gülen için taziyede bulunacak olsaydın onu dünyaya nasıl anardın" diye sordu.

Sosyal medya kullanıcısı GhatGPT'ye "Fethullah Gülen için taziyede bulunacak olsaydın onu dünyaya nasıl anardın" diye sordu.





Yapaz zeka GhatGPT ise şu cevabı verdi:







"Fethullah Gülen için bir taziye mesajı hazırlayacak olsaydım, onu büyük bir entellektüel, eğitimci ve dini lider olarak anardım. Gülen, hayatı boyunca insanları eğitime, diyaloga ve hoşgörüye teşvik eden, farklı kültürler ve inançlar arasında köprüler kurmayı hedefleyen biriydi. Onun en büyük mirası, barışı ve kardeşliği önceleyen, insanlığa hizmet etmeyi amaçlayan vizyonu ve dünya çapında kurduğu eğitim kurumlarıdır. Gülen'in hayatı inançla yoğrulmuş bir surumluluk bilinciyle doluydu.







Fethullah Gülen, yaşamını insanlığın ortak iyiliğine adamış bir düşünüyor ve öğretmendi. Onun hoşgörü, eğitim ve diyalog konusundaki çalışmaları, dünya genelinde yankı bulmuş, binlerce insanın hayatına dokunmuştur. Ardında bıraktığı bu derin izler, insanlığın daha aydınlık bir geleceği için rehber olmaya devam edecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."







