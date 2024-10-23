Samanyolu Haber /Gündem / ChatGPT: Hocaefendi daha aydınlık bir gelecek için rehber olmaya devam edecektir /23 Ekim 2024 11:10

ChatGPT: Hocaefendi daha aydınlık bir gelecek için rehber olmaya devam edecektir

Hocaefendi'nin vefatının ardından bir sosyal medya kullanıcısı ChatGPT'den taziye masajı yazmasını istedi. Yapay zekanın verdiği cevap dikkat çekiciydi.

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Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı her platformda dikkat çekti ve gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise ChatGPT'ye sorduğu soruyu ve aldığı cevabı X hesabı üzerinden paylaştı.

Sosyal medya kullanıcısı GhatGPT'ye "Fethullah Gülen için taziyede bulunacak olsaydın onu dünyaya nasıl anardın" diye sordu.

Yapaz zeka GhatGPT ise şu cevabı verdi:

"Fethullah Gülen için bir taziye mesajı hazırlayacak olsaydım, onu  büyük bir entellektüel, eğitimci ve dini lider olarak anardım. Gülen, hayatı boyunca insanları eğitime, diyaloga ve hoşgörüye teşvik eden, farklı kültürler ve inançlar arasında köprüler kurmayı hedefleyen biriydi. Onun en büyük mirası, barışı ve kardeşliği önceleyen, insanlığa hizmet etmeyi amaçlayan vizyonu ve dünya çapında kurduğu eğitim kurumlarıdır. Gülen'in hayatı inançla yoğrulmuş bir surumluluk bilinciyle doluydu.

Fethullah Gülen, yaşamını insanlığın ortak iyiliğine adamış bir düşünüyor ve öğretmendi. Onun hoşgörü, eğitim ve diyalog konusundaki çalışmaları, dünya genelinde yankı bulmuş, binlerce insanın hayatına dokunmuştur. Ardında bıraktığı bu derin izler, insanlığın daha aydınlık bir geleceği için rehber olmaya devam edecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."


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