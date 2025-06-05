ChatGPT'ye yeni özellikler geldi: İş dünyasına göz kırptı

OpenAI, yapay zekâ aracı ChatGPT’yi iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir şekilde güncelledi. Yeni özelliklerle birlikte ChatGPT artık toplantı kayıtlarını alabiliyor, bulut tabanlı dosya servislerine bağlanabiliyor ve iş yazılımlarıyla entegre çalışarak derinlemesine veri analizi yapabiliyor.





DOKÜMANLARA ERİŞİM

Kullanıcılar artık Dropbox, Box, SharePoint, OneDrive ve Google Drive gibi popüler platformlardan doğrudan dosya erişimi sağlayabiliyor. Böylece analistler, yatırım raporlarını oluştururken ya da yöneticiler sunum dosyalarını incelerken içerikleri ChatGPT üzerinden analiz ettirebiliyor. Bu bağlantılar sayesinde dokümanlara dayalı karar süreçleri çok daha hızlı hale geliyor.





TOPLANTI KAYDI ÖZELLİĞİ

Öne çıkan bir başka yenilik ise toplantı kaydı ve özetleme yeteneği. ChatGPT, görüşmeleri kaydedip yazılı notlara dönüştürebiliyor, önemli başlıkları zaman damgalarıyla işaretliyor ve yapılacak işler listesini hazırlayabiliyor. Elde edilen veriler, OpenAI’ın Canvas platformuna aktarılabiliyor ve burada daha yapılandırılmış projelere dönüştürülebiliyor.





Yeni güncellemeler, aynı zamanda HubSpot ve Linear gibi iş uygulamalarıyla da entegre çalışarak detaylı araştırmalar yapılmasına imkân tanıyor. ChatGPT’nin "Deep Research" aracı sayesinde, yalnızca internette değil, kurumsal yazılımlarda yer alan veriler üzerinden de derin analizler üretilebiliyor.





PLUS VE PRO'YA ÖZEL

Bu ileri düzey yetenekler şu an için yalnızca ChatGPT’nin Plus ve Pro aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Daha da gelişmiş "Model Context Protocol" (MCP) desteği ise Pro, Team ve Enterprise kullanıcılarına özel olarak sunuluyor.



