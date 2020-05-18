Chelsea’nin genç ismi gözaltına alındı

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Hudson-Odoi, sanal ortamda tanıştığı bir kadını evine davet etti. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.Olay, 19 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelen kadının, Hudson-Odoi’yle yaşadığı gerilim üzerine polisi aramasının ardından ortaya çıktı. Kadın daha sonra kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek ambulansla hastaneye götürüldü.





Hudson-Odoi ise gözaltına alındı. Genç futbolcunun daha sonra kefaletle serbest kaldığı öğrenildi.Hudson-Odoi, mart ayında yapılan testler sonrası Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olmuş ve geçen haftalarda tamamen iyileştiğini söylemişti.





Yaşanan son olayın ardından Chelsea’nin Hudson-Odoi’ye vereceği ceza merak konusu oldu. Kulüp henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.