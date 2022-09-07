Chelsea'de Thomas Tuchel kovuldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Alman menajer Thomas Tuchel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Thomas Tuchel, Ocak 2021’de göreve başladığı Londra kulübüyle Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

Chelsea tarafından yapılan açıklamada, Tuchel’in elde ettiği bu başarılarla kulüp tarihinde özel bir yerinin olacağı belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre, Chelsea ile toplamda 99 maça çıkan Tuchel, 62 galibiyet, 19 beraberlik ve 18 mağlubiyet elde etti ve bunun sonucunda da maç başına 2,07 puan ortalamasına ulaştı.

49 yaşındaki Tuchel, Chelsea öncesi kariyerinde Alman takımlarından Mainz ve Borussia Dortmund ile Fransız takımı Paris Saint Germain’i çalıştırmıştı.

Alman teknik direktör, Paris Saint Germain ile iki kez Fransa şampiyonu olmuştu.





Chelsea, son olarak Salı akşamı oynadığı Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’e 1-0 yenildi.





Geçtiğimiz sezonu Manchester City ve Liverpool'un arkasında üçüncü sırada tamamlayan Londra ekibi, bu yıl ise Premier Lig'de Tuchel yönetiminde çıktığı altı maçta elde ettiği üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle altıncı sırada bulunuyor.





Tuchel, Premier Lig’in beşinci haftasında 14 Ağustos’ta Stamford Bridge’te oynanan Tottenham Hotspur maçı sonrası rakip takımın menajeri Antonio Conte ile ettiği kavga ile de kamuoyunun gündemine oturmuştu.





Tuchel bu kavganın ardından bir maç men ve 35 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.







