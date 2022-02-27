Samanyolu Haber /Spor / Chelsea'deki yönetim devri sonrasında yeni gelişme /27 Şubat 2022 20:30

Chelsea'deki yönetim devri sonrasında yeni gelişme

Rus iş adamı Roman Abramovich'in İngiliz futbol kulübü Chelsea yönetimini devetmesinin ardından kulüp cephesinden yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea yönetimi, kulübün başkanı Rus Roman Abramovich'in yönetimi devretmesinin ardından Ukrayna'ya destek mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan çatışmanın 'korkunç ve yıkıcı' olduğu belirtilerek, "Chelsea, Ukrayna'daki herkese iyi temennilerini sunuyor. Kulüp içindeki herkes, barış için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.

2003 yılından bu yana Chelsea'nin başkanı Rus milyarder Abramovich, dün yaptığı açıklamayla, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere'de zor günler geçiren Abramovich, "kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek amacıyla" bu yönde bir karar aldığını vurgulamıştı.

İngiltere yönetiminin Rusya'ya karşı aldığı önlemler kapsamında Abramovich'in, bazı ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Chelsea'deki yönetim devri sonrasında yeni gelişme Sonraki Haber >>

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

İmha edilen bir Rus konvoyu

İmha edilen bir Rus konvoyu

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:52:57