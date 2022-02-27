Chelsea'deki yönetim devri sonrasında yeni gelişme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea yönetimi, kulübün başkanı Rus Roman Abramovich'in yönetimi devretmesinin ardından Ukrayna'ya destek mesajı yayımladı.





Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan çatışmanın 'korkunç ve yıkıcı' olduğu belirtilerek, "Chelsea, Ukrayna'daki herkese iyi temennilerini sunuyor. Kulüp içindeki herkes, barış için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.

2003 yılından bu yana Chelsea'nin başkanı Rus milyarder Abramovich, dün yaptığı açıklamayla, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere'de zor günler geçiren Abramovich, "kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek amacıyla" bu yönde bir karar aldığını vurgulamıştı.İngiltere yönetiminin Rusya'ya karşı aldığı önlemler kapsamında Abramovich'in, bazı ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor.