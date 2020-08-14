Chelsea'den Arsenal'e transfer

İngiltere'nin Premier Lig futbol kulüplerinden Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı kanat oyuncusu Willian, Arsenal ile 3 yıllık mukavele imzaladı.





Yedi sezon önce Rus ligi takımlarından Anzhi'den 35 milyon euro bonservis karşılığında Chelsea'nin yolunu tutan Willian, Mavi-Beyazlı formayla 339 maça çıktı ve 125 gole doğrudan katkı (63 gol-62 asist) sağladı.





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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Willian transferi için, "Bizim için fark oluşturabilecek bir futbolcu. Üç farklı pozisyonda oynuyor, takımımıza çok yönlülük sağlayacak." ifadelerini kullandı.





32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.