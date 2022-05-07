Samanyolu Haber /Spor / Chelsea'nin satışı resmen açıklandı! /07 Mayıs 2022 16:11

Chelsea'nin satışı resmen açıklandı!

Roman Abramovich'in kulübü Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya ve Rus oligarklara karşı başlatılan yaptırımlarla Rus milyarder Roman Abramovich'in İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulması ve sahibi olduğu Chelsea'yi satmaya zorlanmasının ardından satışa çıkarılan dev kulübün satışı için resmi anlaşma sağlandı.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Premier Lig devi Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Birçok iş insanının girişimde bulunduğu Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu.

Kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada Amerikalı iş adamı Todd Boehly önderliğindeki bir yatırım fonu ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

3 ZENGİN İŞ ADAMI VE 1 YATIRIM ŞİRKETİ

Chelsea'den yapılan açıklamada Todd Boehly önderliğindeki yatırım fonuna Amerikalı Mark Walter ile İsveçli iş adamı Hansjoerg Wyss (İsveç) isminde iki iş adamının ve Clearlake Capital isimli bir yatırım şirketinin yer aldığı ifade edildi.

4.25 MİLYAR POUND

Yatırım fonunun Chelsea'yi satın almak için toplamda 4.25 milyar pound ödeyeceği, bunun 2.5 milyar poundunun İngiltere'de dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacağı ve Roman Abramovich'in söz verdiği gibi Ukrayna'daki savaştan etkilenen çocukların hayrına kullanılacağı açıklandı.

Geri kalan 1.75 milyar pound ise Chelsea'nin stadyumu Stamford Bridge'in yenilenmesinde, Futbol akademisinde, kadın takımında ve kulübün devam eden çeşitli yatırımlarında kullanılacak.

İMZALAR ATILDI, MAYIS SONUNDA DEVİR YAPILACAK

Chelsea ile Todd Boehly önderliğindeki yatırım fonu arasında imzaların atıldığı, İngiliz hükümeti ve Premier Lig yönetiminin onayı sonrasında devir işleminin bu ayın sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

EN PAHALI FUTBOL KULÜBÜ

Toplamda 4.25 milyar pound karşılığında gerçekleşen satış sonrası Chelsea, futbol dünyasının en pahalı el değiştiren kulübü olarak kayıtlara geçti.

ABRAMOVICH'İN BORCUNU İSTEDİĞİ HABERLERİ YALANLANMIŞTI

Chelsea'ye geride kalan yıllarda toplam 1.6 milyar poundu bulan bir miktarda borç veren Roman Abramovich'in satıştan gelecek paradan borcunu almak istediği yönünde haberler çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin internet sitesinden bir açıklama yapan Abramovich'in sözcüsü, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Rus milyarderin kulübün satışından herhangi bir maddi beklenti içerisinde olmadığını belirtmişti.

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