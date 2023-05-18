CHP 21 Yıl sonra Diyarbakır’dan milletvekilliği kazandı

2 Haziran 2011, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçilen Sezgin Tanrıkulu, bu kez CHP tarafından Diyarbakır’dan aday gösterildi. Kentte kullanılan geçerli oyların yüzde 8,24’ünü alan Tanrıkulu, 5.kez milletvekili seçildi. Tanrıkulu’nun seçilmesiyle birlikte CHP de 21 yıl sonra Diyarbakır’dan milletvekili çıkarmış oldu.





Milletvekili seçiminin tamamlanmasını ardından, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarını sürdüren Tanrıkulu, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Diyarbakırlıların kendisini mahcup etmediğini söyledi. Seçilmesinde CHP’nin son yıllarda değişen politikalarının etkisi olduğunu savunan Tanrıkulu, “Benim kimliğim Diyarbakır'a ait bir kimlik. Siyasetten önceki kimliğim buraya ait, avukatlığım, sivil yaşamım. Bu halkın değerlerinden ve sorunlarından kopmadım, onların sözcüsü gibi çalıştım. İstanbul milletvekili olarak da bu hem Diyarbakır’da görüldü hem bölgede görüldü. Diyarbakırlılar sonuçta hem vicdan sahibidirler hem de emeğe saygı duyarlar. Her zaman benim emeğime de saygı duydular ve Diyarbakır’dan bana destek oldular ve partimize buradan bir milletvekili kazandırdılar” dedi.





“Politika değişikliği karşılık buldu”





Partisinin uzun zaman uzak durduğu kesimlerin sorunlarına çözüm üretmeye başladığını söyleyen Tanrıkulu, bu politikanın sonuçlarını görmeye başladıklarını ifade etti. Politika değişikliğinin sadece bölgede değil tüm Türkiye’de karşılık bulduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, “Hiç milletvekili çıkaramadığımız yerlerde de milletvekili çıkardık. Erzincan, Rize, Kars bunların örneklerinden. Diyarbakır sonuçta ayrı bir yer tabi ki, ayrı bir kimliği, ayrı bir siyasi derinliği var. Diyarbakır’dan seçilmiş olmak aynı zamanda Diyarbakır’ın temsil ettiği sorunlar konusunda da bizi daha güçlü yapacaktır. Türkiye kamuoyuna nezdinde de parti nezdinde daha güçlü yapacaktır. Bunun da bilinmesi lazım. Diyarbakırlılar oy kullanırken Diyarbakır’ın temsil ettiği sorunların CHP tarafından daha fazla sahiplenmesi noktasında da bir tutum ortaya koydular” diye konuştu.









2. Tur için destek çağrısı





Tanrıkulu’nun seçilmesiyle birlikte, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Diyarbakır’da yüzde 71,95 gibi yüksek bir oy aldı. Tanrıkulu kendisine oy verenlerden 2. turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemelerini istedi. Seçmenlerin, CHP’nin samimiyet ve şeffaflığına inandığını vurgulayan Tanrıkulu, sorunlara çözüm üretilmesi için Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı olması gerektiğini dile getirdi. Mevcut rejim değişmeden Türkiye’nin temel sorunlarının çözülmeyeceğini ifade eden Tanrıkulu, “Diyarbakır'dan bizi temsilci seçerek bu sorunların daha güçlü bir şekilde savunulması, Türkiye ölçeğinde çözüm üretilmesi ve çözülmesi noktasında yetki verdiler. Bunların hayata geçmesi sonuçta ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra belli olacak. O yüzden Diyarbakır’dan ve bölgeden halkımızdan desteğini daha da yükselterek devam etmeleri gerektiğine inanıyorum. Ancak iktidar olursak bu yönetim değişirse temel sorunlar konusunda yol açıcı olabilir” diye konuştu.





“Kendimi muhalefet milletvekili olarak konumlandırmıyorum”





Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili olmasına rağmen bölgenin sorunlarını da TBMM’ne taşıdığına dikkat çekerek ”Bizim iddiamız bu iktidarın değişmesi ve bu temel sorunları çözmek. Dolayısıyla 28 Mayıs’tan sonra bizim rolümüzün iktidarla artacağına inanıyorum. Bu yüzden de kendimi şimdiden bir muhalefet milletvekili konumlandırmıyorum” dedi.





Tanrıkulu, sorunların çözümü için şimdiden bir söz vermeyi doğru bulmadığını da sözlerine ekledi. Dönemin Kürt partisi Demokratik Halk Partisi’nin (DEHAP) barajı aşamaması nedeniyle CHP’den Mesut Değer ve Muhsin Koçyiğit milletvekili seçilmişti.