CHP, 6'lı Masa'ya oturması için HDP'ye kapıyı araladı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçime odaklanmışken siyaset sahnesinde de hareketli günler yaşanıyor. Tüm gözler 6'lı Masa'nın kısa süre içerisinde açıklanması beklenen adayına çevrilmişken, ittifaka dahil olmayan HDP'nin seçim stratejisi ise dikkatle takip ediliyor.







CHP'DEN HDP AÇIKLAMASI

Bu noktada CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Tv100 ekranlarında yayınlanan "Ankara'da Neler Oluyor" programına konuk olan Kuşoğlu, "HDP ile ilgili olarak soru işareti var kafamızda. HDP o yaftayı üzerinden attığında, onlar da tam bir Türkiye partisi olarak bu çalışmalara (Altılı Masa) muhakkak katılabileceklerdir" dedi.





"BAZI GİRİŞİMLER MUHAKKAK YAPILACAK"

Daha sonra seçimlerde HDP'nin kilit bir rolü olduğunu ifade eden Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "HDP'nin %10'luk bir oyu var. Yüzde yarımlık partileri dikkate alıyoruz, %10'luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. HDP ile ilgili olarak bazı girişimler muhakkak yapılacak. Geçen gün de sayın Akşener Diyarbakır'a gitti çok güzel açıklamaları oldu."