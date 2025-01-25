CHP adayını ne zaman açıklayacak? Yeni yol haritası belirlendi

CHP Gençlik Kolları Cem Aydın'ın gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasının ardından CHP harekete geçti, yol haritasını belirledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partinin cumhurbaşkanı adayı açıklaması beklenirken toplantıdan 'bekleme' kararı geldi.



Gazeteci Gökçer Tahincioğlu Gazete Oksijen'de yayımlanan yazısında belediyelere yönelik hamleler sonrası CHP'nin politika değişikliğine gideceğini belirtti.



CHP kurmaylarının yapıldığı toplantıda adayın şimdiden açıklanmasının yıpranmasına yol açabileceği düşüncesiyle bu fikir masada bırakıldı.



“En büyük desteği alan ismi aday göstermek” yönündeki fikrin, bir diğer cumhurbaşkanı adayı olarak anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da küstürmemek açısından önemli olduğu görüşüne varıldı.

