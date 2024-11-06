Samanyolu Haber /Gündem / CHP, Ahmet Özer için harekete geçiyor: Tutukluluğuna itiraz edilecek /06 Kasım 2024 00:44

CHP, Ahmet Özer için harekete geçiyor: Tutukluluğuna itiraz edilecek

CHP, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için harekete geçiyor. CHP, Özer'in tutukluluğuna itiraz edecek. Adliyeye yarın dilekçe verilecek.

SHABER3.COM

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı. CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Av. Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri yarın (6 Kasım 2024 Çarşamba) saat 10.30’da Çağlayan Adliyesi’nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz dilekçesi verecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP, Ahmet Özer için harekete geçiyor: Tutukluluğuna... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:17:29