CHP, Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet etti: Türkiye esaret altında

CHP’li Başarır, Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan siyasetçi, gazeteci ve belediye başkanlarını ziyaret etti. Başarır, cezaevinde Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay Milletvekili Can Atalay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, akademisyen Tayfun Kahraman, menajer Ayşe Barım, Fırat Efe Özdemir ve Osman Kavala ile görüştü.



”AKIN GÜRLEK’İ ŞİKAYET ETTİK”



Ziyaretin ardından açıklama yapan Başarır, CHP’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hâkimler Savcılar Kurulu’na şikayette bulunduğunu belirtti. Halk TV’de yer alan habere göre, Ali Mahir Başarır, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakimler Savcılar Kurulu’na gerekli şikayetlerde bulundu. Bir partinin genel başkanı, milletvekili, belediye başkanları, sendika temsilcileri, gazeteciler cezaevinde. Türkiye esaret altında. Ancak biz gereğini yaptık, tarihe not düştük” ifadelerini kullandı.



Tutukluların mesajlarını paylaşan Başarır, “Hepsi ‘Biz güçlüyüz, haklıyız, kazanacağız’ diyorlar. Türkiye’nin aydınlığa çıkması için mücadele ediyorlar. Hiçbir hukuksuz iktidar ve onun uzantıları başarılı olamayacak. Özgürce yürüyeceğimiz günler yakındır” dedi.