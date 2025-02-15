Samanyolu Haber /Politika / CHP, Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet etti: Türkiye esaret altında /15 Şubat 2025 22:35

CHP, Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet etti: Türkiye esaret altında

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Ankara Başsavcılığı’na şikayet ettiklerini açıkladı.

SHABER3.COM

CHP’li Başarır, Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan siyasetçi, gazeteci ve belediye başkanlarını ziyaret etti.  Başarır, cezaevinde Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay Milletvekili Can Atalay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, akademisyen Tayfun Kahraman, menajer Ayşe Barım, Fırat Efe Özdemir ve Osman Kavala ile görüştü.

”AKIN GÜRLEK’İ ŞİKAYET ETTİK”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başarır, CHP’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hâkimler Savcılar Kurulu’na şikayette bulunduğunu belirtti. Halk TV’de yer alan habere göre, Ali Mahir Başarır, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakimler Savcılar Kurulu’na gerekli şikayetlerde bulundu. Bir partinin genel başkanı, milletvekili, belediye başkanları, sendika temsilcileri, gazeteciler cezaevinde. Türkiye esaret altında. Ancak biz gereğini yaptık, tarihe not düştük” ifadelerini kullandı.

Tutukluların mesajlarını paylaşan Başarır, “Hepsi ‘Biz güçlüyüz, haklıyız, kazanacağız’ diyorlar. Türkiye’nin aydınlığa çıkması için mücadele ediyorlar. Hiçbir hukuksuz iktidar ve onun uzantıları başarılı olamayacak. Özgürce yürüyeceğimiz günler yakındır” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP, Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet etti: Türkiye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:58:17