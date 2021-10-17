CHP, AKP’nin ensesinde

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, anket sonuçlarını gazeteci Gökhan Özbek’in YouTube sayfasında açıkladı. Ankete göre ‘Sizce erken seçim yapılmalı mı’ sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 60,9. ‘Hayır’ diyenler ise yüzde 34,2’de kalmış. Kararsızlar ise yüzde 4,9’u oluşturuyor. Kemal Özkiraz, erken seçim isteyenlerin oranının bir yılda yüzde 50 civarında arttığını söylüyor.











Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?’ sorusuna AKP diyerek cevap verenlerin oranı yüzde 28,9. CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 28,7 olurken, İyi Parti’nin oy oranı yüzde 13,5 oy alıyor. HDP’nin oy oranının 10,6 olarak ölçüldüğü ankette, MHP 6,6’ya gerilemiş görünüyor. Deva Partisi’nin oy oranı ise 5,5’e yükselmiş. Gelecek Partisi’ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2,7.







DEVA PARTİSİ HIZLA YÜKSELİYOR





Deva Partisi’ndeki sıçrama dikkat çekici. Kemal Özkiraz, “Telefonla yapılan anketlerde HDP’nin oy oranı normalde 2-3 puan az çıkıyor. İlk defa yüzde 10’un üzerine çıktı. Buradan hareketle HDP’nin oy oranının yüzde 12 civarında olduğunu söyleyebiliriz. AKP ve MHP’nin toplamının yüzde 35’i bulamayacağını düşünüyorum. Kararsızları orantısal değil de diğer sorulara verilen yanıtlara gör dağıtsak muhtemelen CHP birinci parti olarak çıkabilir.” ifadelerini kullandı.



