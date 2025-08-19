CHP, AKP'ye geçen Çerçioğlu'nun peşinde: Aydın'da erken seçim formülü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Aydın'da gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Aydın'da erken seçim mesajı verdi. Özel, CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na sert mesajlar verdiği konuşmasında yeniden seçim için şu ifadeleri kullandı:





"Ey Tayyip Erdoğan! Aydın'da yüz binler oyunu geri istiyor. Ben buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak, ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak, hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim. Hodri meydan.





AK Parti'nin bu sözde transferle, siyasi yankesicilikle güç topladığını iddia edenlere, hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalım."





AYDIN'DA SEÇİMLER YENİLENİR Mİ

Özel'in bu konuşmasının ardından Aydın'da seçimlerin nasıl yenilebileceği sorusu sorulmaya başlandı. Özellikle Aydınlı seçmenler arasında hızla yayılan bu sorunun cevabını CHP 27. dönem Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya verdi.





Gazeteci Hülya Özmen'e açıklamalarda bulunan Kaya, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bulunan 56 CHP'li üyenin 42'sinin istifa etmesi ve yedeklerin tamamlanmaması durumunda Meclis ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmek zorunda olduğu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim tarihini ilan edeceğini ve en geç 60 gün içinde sandıkların kurulacağını açıkladı.





NEDEN 42 ÜYE

Kaya, istifa etmesi gereken üye sayının neden 42 olduğunu ise şu sözlerle açıkladı:





"Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplam 83 üye var. Yarısı 41,5 olduğundan, sayı 42'nin altına inerse seçim yenilenir.





CHP'nin 56 üyesinden 42'si istifa ederse ve yedekler tamamlanamazsa, Aydın yeniden sandığa gider."





HUKUKİ DAYANAK

Kaya, söz konusu duruma hukuki dayanak olarak Mahalli İdareler Seçimi Hakkında Kanun Madde 29/1-c ve Madde 30'u işaret ederek şunları söyledi:





Mahalli İdareler Seçimi Hakkında Kanun Madde 29/1-c açıkça der ki:





"Belediye meclisinde veya il genel meclisinde üyeliklerde boşalma olur, yedekler de getirilemez ve üye tamsayısı yarının altına düşerse seçim yenilenir."





Aynı kanunun 30. maddesi ise şunu düzenler: “Belediye meclisi seçimi yenilenirse, o belediyeye ait belediye başkanlığı seçimi de aynı tarihte yapılır.” Bu açık hüküm, “meclis düştü ama başkan devam eder” gibi bir ayrım bırakmaz; yenileme birlikte yapılır.





Kaya sözlerini şu ifadelerle tamamladı:





"Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplam üye sayısı 83'tür. Yarısı 41,5 olduğu için 42 ve üzeri CHP'li meclis üyesinin istifası hâlinde:

1.Meclis seçimi yenilenir.

2.Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi de aynı anda yenilenir.

3.YSK, seçim tarihini ilan eder ve genellikle 60 gün içinde sandık kurulur.

Aydın halkı sandığı isterse, sandık gelir!

Özlem Çerçioğlu gider."