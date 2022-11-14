CHP, bant daraltma talimatı veren BTK hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Taksim'de İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan bombalı saldırının ardından sosyal medyanın anayasa ve yasalara aykırı olarak erişime kapatıldığı gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve sorumlu diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.





"BTK'nın kendilerine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini kısıtladığını" söyleyen Tekin "ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'görevi kötüye kullanma', 'bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme' ve 'haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi' suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceğiz." dedi





TİP'Lİ KADIGİL'DEN TEPKİ





BTK'nın erişim sınırlaması getirmesine Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil de tepki gösterdi.





Kıdıgil sosyal medya paylaşımında "Ülkenin göbeğinde bombalar patlıyor. Saraydaki uçakta, gerçek tehditlerden başka her şeyle ilgilenen İçişleri Bakanı açılışta, saldırgan firarda, dişe dokunur hiçbir bilgi yok. Tek icraatları yayın ve internet yasağı, onun da müsebbibi dalga geçer gibi VPN’le taziye yayınlıyor!" dedi.