Samanyolu Haber /Gündem / CHP, Beşiktaş Belediyesi'ne 'vekil başkan' seçecek /17 Ocak 2025 13:16

CHP, Beşiktaş Belediyesi'ne 'vekil başkan' seçecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hakkında tutuklama kararı verilen Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'a ilişkin yaptığı açıklamada "Başkanımız görevine dönene kadar CHP'li meclis üyelerimizden bir vekil seçilecektir" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hakkında tutuklama kararı verilen Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'a vekaleten belediye meclisinden bir vekil seçileceğini bildirdi.

Çelik, "Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Başkanımızın görevine dönmesini bekliyoruz. Başkanımız görevine dönene kadar CHP'li meclis üyelerimizden bir vekil seçilecektir" ifadelerini kullandı. 

''MECLİS ÜYELERİ VEKİL SEÇECEK''
Özgür Çelik, konuşmasında şunları söyledi: 

''Dün gece Beşiktaş Belediye Başkanımız haksız, hukuksuz gerekçelerle bir kumpasla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Rıza başkanın çalışma arkadaşlarının ve ailesinin yanındayız. CHP olarak bu haksızlık karşısında bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki hem siyasi olarak en üst seviyede mücadelemiz gerçekleştireceğiz.

Genel başkanımız bütün programlarını iptal etti. Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet halk Partisi İstanbul il binasında partimizin MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel Başkanımız partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet eti. Rıza Başkanımızın tutukluluğuna hızlı bir şekilde avukatlarımızla itiraz ediyoruz. Başkanımız göreve dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan Meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecektir. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle, bürokratlarla belediye hizmetleri kesintisiz olarak devam edecektir.''

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP, Beşiktaş Belediyesi'ne 'vekil başkan' seçecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:26