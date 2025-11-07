Samanyolu Haber /Gündem / CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Gazi Erdoğan’ın tutuklanması istendi /07 Kasım 2025 16:37

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Gazi Erdoğan’ın tutuklanması istendi

Dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SHABER3.COM

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehri Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Veri Uygulaması’ soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” suçlarından Orhan Gazi Erdoğan’ın, İBB seçmenlerinin kişisel bilgilerini “suç örgütü üyelerine” verdiğini ileri sürdü. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”
