CHP büyük vurgunun peşine düştü: Milyonlarca doları kimler bozdurdu?

Doların 18 lirayı bulmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘döviz kuru korumalı TL mevduat uygulaması’ öncesi yüklü miktarda dolar bozdurulduğu iddiası TBMM gündemine taşındı. Erdoğan’ın açıklaması öncesi bazı bürokrat, iş insanı ve siyasilerin döviz bozdurduğu iddiası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye soruldu.







Konuyu bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Aynı gece Dolar kuru 12, Avro ise 15 Türk Lirasına gerilemiştir. Açıklama mesai saatleri dışında yapıldığı için halkımız kendi birikimlerine müdahale edememiş ve birikimleri göz göre göre erimiştir. Hangi bürokrat, iş insanı ve siyasiler bu açıklamanın etkilerini ve sonuçlarını bildikleri için öncesinden dövizlerini bozdurmuştur?” diye sordu.





‘DOLAR 18, AVRO 20 TÜRK LİRASI İKEN MİLYONLARCA DOLARINI BOZDURANLAR KİMLERDİR?’







Antmen’in Bakan Nebati’ye yönelttiği sorular şöyle:





– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dövize endeksli Türk Lirası Mevduatı Sistemine geçildiğini açıkladığı 20 Aralık 2021 tarihinden hemen önce aynı gün Dolar 18, Avro 20 Türk Lirası iken milyonlarca dolarını bozduranlar kimlerdir?





– Hangi bürokrat, iş insanı ve siyasiler bu açıklamanın etkilerini ve sonuçlarını bildikleri için öncesinden dövizlerini bozdurmuştur?





– Bu açıklamalar önceden kim ya da kimler tarafından suç olmasına rağmen birilerine iletilmiştir? Yurt dışından işlem yapanlar kimler ve hangi firmalardır?





-Döviz geçiş garantili köprüler, yollar, havalimanları yetmedi şimdi de faizleri de mi halkın parasıyla garantiliyorsunuz? Bunun adı dolaylı olarak vatandaşın parasını servet sahiplerine aktarmak demek değil midir?





– Bu ödemeler hazineden yapılacağı için Meclisten onay alınması gerekmiyor muydu? Meclisten onay almadan hazinenin parasını nasıl bu şekilde harcayabiliyorsunuz?